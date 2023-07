Curry irreale anche sul green: hole-in-one da 139 metri ed esultanza incontenibile (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 10

Steph Curry a quanto pare non è solo un campione di basket e il miglior tiratore nella storia dell’NBA. Il fenomeno dei Golden State Warriors ha talento anche per il golf. Durante la penultima giornata dell’American Century Celebrity Golf Championship, manifestazione alla quale partecipano altri campioni dello sport come Patrick Mahomes, è arrivata un’incredibile hole-in-one da 142 yards, ovvero 139 metri. E l’esultanza è incontenibile appena Curry si accorge di quanto fatto.