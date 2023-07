Mondiali Fukuoka 2023, Silipo: “Partita utile per testare la condizione fisica, ottima prova delle ragazze”

Il coach del Setterosa Carlo Silipo ha commentato nella zona mista il successo larghissimo contro l’Argentina nell’esordio al Mondiali di Fukuoka con il punteggio di 27-1: “Queste partite sono utili per provare schemi e testare la condizione fisica. Abbiamo avuto qualche difficoltà all’inizio; poi le ragazze si sono sciolte e hanno messo in pratica quello che abbiamo provato in questi mesi durante i vari collegiali. Mi aspetto che la squadra cresca di partita in partita e che dimostri a tutti ciò che sa fare: sono convinto che la bontà del nostro lavoro verrà fuori”.

Ha analizzato la sfida anche Chiara Tabani, che partecipato alla festa del gol con una tripletta: “E’ stata una partita utile per entrare in clima mondiale; pensiamo già al match contro il Sudafrica dove sarà importante rimanere concentrate e poi daremo tutto contro la Grecia che rappresenta il primo scoglio di questa fase. Questo è un bel gruppo, molto unito. Sono una delle più esperte e avverto la responsabilità di trascinare le più giovani: il clima in squadra è ottimo; vogliamo far bene”.