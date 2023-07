Formula E, griglia di partenza gara-2 E-Prix Roma 2023: risultati e classifica qualifiche, Dennis in pole

Jake Dennis partirà in pole position nella gara 2 dell’E-Prix di Roma di Formula E. Il pilota britannico del team Avalanche Andretti ha vinto il duello finale delle qualifiche contro Nick Cassidy. Una grande battaglia tra i primi due della classifica piloti, con Dennis che guadagna tre punti preziosi e utili a ridurre il gap con il suo avversario in vista della gara in programma oggi pomeriggio. Di seguito la griglia di partenza.

GRIGLIA DI PARTENZA

1. J. Dennis

2. N. Cassidy

3. N. Nato

4. M. Evans

5. S. Bird

6. M. Gunther

7. D. Ticktum

8. S. Buemi

9. E. Mortara

10. A. Da Costa

11. J. Hughes

12. J. Vergne

13. R. Rast

14. L. Di Grassi

15. P. Wehrlein

16. S. Sette Camara

17. A. Lotterer

18. S. Vandoorne

19. N.Muller

20. R. Frijns

21. R. Merhi

22. S. Fenestraz