Mondiali Fukuoka 2023, pallanuoto: il Setterosa non sbaglia e batte la Nuova Zelanda 14-7, ora gli Usa ai quarti

Il Setterosa non sbaglia e batte la Nuova Zelanda 14-7 negli ottavi di finale del Mondiale di Fukuoka 2023. Buona prova delle azzurre, che calano di intensità nella seconda parte del match ma controllano il vantaggio senza particolari difficoltà. Bene Tabani con una tripletta, ma anche Bettini, Picozzi, Bianconi e Giustini con due gol a testa. Migliore delle neozelandesi Doyle con due reti. Italia che avanza ai quarti di finale, dove lunedì alle 9 ore italiane sfiderà gli Stati Uniti, favoritissimi e reduci da quattro vittorie consecutive ai Mondiali.

La cronaca della gara

ITALIA: 1 Banchelli, 2 Tabani, 3 Gant, 4 Avegno, 5 Giustini, 6 Bettini, 7 Picozzi, 8 Bianconi, 9 Palmieri, 10 Marletta, 11 Cocchiere, 12 Viacava, 13 Condorelli.

NUOVA ZELANDA: 1 J. Milicich, 2 Nicholson, 3 Doyle, 4 Gault, 5 G. Milicich, 6 Weston, 7 Houghton, 8 McKenty, 9 Shorter-Robinson, 10 Mcdonald, 11 Howarth, 12 Quin, 13 Bright.

Avvio contratto dell’Italia, che si porta avanti dopo due minuti nel primo periodo con Tabani. Sempre Tabani segna il 2-0, ma il var ferma tutto e assegna un gol alla Nuova Zelanda per un tiro di Doyle parato da Banchelli quando la sfera aveva già superato la linea. Neozelandesi che reggono, ma Bianconi riporta avanti le azzurre al 5′. Nel finale di prima frazione Avegno in contropiede porta l’Italia sul 3-1 e Cocchiere si procura un rigore che Bettini trasforma con freddezza per il 4-1. Buon inizio di secondo quarto delle azzurre, che trovano il 5-1 con un bel pallonetto di Bianconi. Nuova Zelanda sbilanciata in avanti e Bettini colpisce in contropiede prima per il 6-1 e poi per il 7-1. Primo gol per Giustini, che firma l’8-1. Italia che si distrae nel finale e subisce la rete dell’8-2 da Nicholson. Nell’azione successiva è sempre protagonista la numero 2 neozelandese, che causa un rigore trasformato da Picozzi per il 9-2. A pochi secondi dallo scadere Tabani firma la tripletta personale. Frazione che si chiude sul 10-3 con la rete di Shorter-Robinson.

In apertura di terzo quarto Viacava segna l’11-3 con un bel diagonale. Le ragazze di Silipo concedono qualcosa in difesa e la Nuova Zelanda trova prima l’11-4 con Quin e poi l’11-5 con Houghton su rigore. Italia che chiude un brutto terzo quarto subendo il gol dell’11-6 da Doyle. Il Setterosa ritorna a macinare e segna il 12-6 con il rigore di Giustini e il 13-6 con Picozzi. Neozelandesi decisamente meglio nel secondo tempo con Howarth che in tap in batte Banchelli per il 13-7. Meno lucida in fase offensiva l’Italia, che nel primo tempo aveva sfruttato tre superiorità su tre e nel secondo una delle cinque guadagnate. Silipo chiama un timeout e le azzurre ripartono bene con Marletta che sigla il 14-7 finale.

RETI: Tabani (ITA) 3, Bettini (ITA) 2, Picozzi (ITA) 2, Bianconi (ITA) 2, Giustini (ITA) 2, Viacava (ITA) 1, Marletta (ITA) 1, Avegno (ITA) 1, Doyle (NZL) 2, Nicholson (NZL) 1, Shorter-Robinson (NZL) 1, Quin (NZL) 1, Houghton (NZL) 1, Howarth (NZL) 1.