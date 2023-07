Golden Boy Index: tre italiani nelle top 100, Scalvini nono e Miretti quarantesimo

Dopo la presentazione nel mese scorso, è stata aggiornata la classifica del Golden Boy Index, disponibile sul sito https://www.europeangoldenboy.com/golden-boy-index/ , con la lista dei 100 migliori giocatori Under 21 dei club europei. L’aggiornamento, grazie all'”algoritmo umanizzato” ideato da Football Benchmark e Tuttosport in collaborazione con i rappresentanti della giuria internazionale dei giornalisti, tiene conto delle gare disputate sino al 17 luglio. Nel nuovo Index sono presenti 4 portieri, 32 difensori, 42 centrocampisti e 22 attaccanti: le tre Nazioni più rappresentate sono Francia (16 giocatori), Danimarca (9) e Inghilterra (7). Sono tre gli italiani presenti con Giorgio Scalvini nono, Fabio Miretti 40esimo e Tommaso Baldanzi 62esimo. La classifica provvisoria non mostra variazioni nelle prime tre posizioni e vede ancora Musiala davanti a Bellingham e Gavi. La Ligue 1 è il campionato con più giocatori, 14, seguita dalla Bundesliga con 12 e dalla Premier con 10. Tra i club quello che, invece, mantiene più giocatori in lista è il Redbull Salisburgo, 4, seguito da Brighton, Copenaghen, Juventus, oltre a Miretti l’inglese Iling-Junior e l’argentino Matias Soulè, e Lipsia, 3. Rispetto all’Index presentato il 20 giugno ci sono 7 new entry: tra questi Ricardo Pepi che entra direttamente al 46° posto. Arda Guler, invece, è il calciatore che ha scalato il maggior numero di posti in classifica (passando dalla 78esima alla 16esima posizione) forte anche del suo trasferimento al Real Madrid. Da segnalare, inoltre, i trasferimenti di ben 17 giocatori di questa lista, a titolo definitivo (12) o temporaneo (5).