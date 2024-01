Italia-Georgia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Europei maschili 2024 pallanuoto

Tutto pronto per Italia-Georgia, partita valevole per il girone B degli Europei maschili 2024 di pallanuoto, in corso di svolgimento in Croazia fino a martedì 16 gennaio. Il Settebello di Sandro Campagna torna in acqua con l’obbiettivo di agguantare la qualificazione olimpica per Parigi 2024, ma bisogna andare lontano nella rassegna continentale. L’avventura degli azzurri inizia contro la compagine georgiana, che non parte certo battuta e vuole tentare subito l’impresa. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 17.00 di giovedì 4 gennaio alla Bazen Mladost di Zagabria, in Croazia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Georgia di pallanuoto maschile degli Europei 2024.

STREAMING E TV – La partita Italia-Georgia degli Europei maschili 2024 di pallanuoto sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play ed Eurovision Sport previa registrazione. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.