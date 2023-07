Italia-Canada stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming pallanuoto maschile Mondiali Fukuoka 2023

Sta per terminare l’attesa per Italia-Canada, partita valevole per il gruppo B di pallanuoto maschile dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Il Settebello di Sandro Campagna, argento iridato in carica, va a caccia di un altro successo dopo quello dell’esordio contro la Francia. Dall’altra parte ci sarà la formazione canadese, reduce invece dalla sfida contro la Cina. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 2.00 della notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 luglio al Marine Messe Fukuoka Hall B di Fukuoka, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Canada di pallanuoto maschile dei Mondiali di Fukuoka 2023.

STREAMING E TV – La partita Italia-Canada di pallanuoto maschile dei Mondiali di Fukuoka 2023 sarà visibile per gli abbonati in diretta tv su Sky Sport Summer, oltre che in streaming su Sky Go e Now, ma anche in chiaro su Rai Due e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati per non perdersi davvero nulla.