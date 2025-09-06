Domenica 7 settembre a Riga la sfida ad eliminazione diretta tra gli azzurri di Pozzecco e la nazionale di Luka Doncic. Diretta tv su Rai e Sky, streaming su DAZN, SkyGo e NOW.

L’Italia lascia Cipro e vola a Riga per l’inizio della fase a eliminazione diretta di Eurobasket 2025. Domenica 7 settembre, alle ore 17:30 italiane, gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco affronteranno la Slovenia di Luka Doncic negli ottavi di finale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Gli uomini di Pozzecco hanno chiuso al secondo posto il girone C con quattro vittorie consecutive (Georgia, Bosnia, Spagna e Cipro) dopo il ko all’esordio contro la Grecia. Leader Simone Fontecchio, miglior realizzatore con 15.6 punti di media e autore di un record da 39 punti contro la Bosnia. Positivi anche i contributi di Mouhamet Diouf (10.2 punti e 5.2 rimbalzi) e di Saliou Niang, che resta in dubbio dopo il problema alla caviglia accusato contro la Spagna.

La Slovenia, terza nel gruppo D, ha trovato ritmo nella seconda parte del girone dopo le sconfitte iniziali con Polonia e Francia: decisive le vittorie su Belgio, Islanda e Israele. Trascinatore assoluto Luka Doncic, top scorer del torneo con 32.4 punti di media, capace di superare quota 30 in tre gare su cinque (39 contro la Francia, 37 a Israele).

Il cammino europeo entra ora nella fase dentro o fuori: Italia-Slovenia vale l’accesso ai quarti e la possibilità di restare in corsa per il titolo continentale.

Programma e diretta tv