Europei pallanuoto, Campagna presenta Italia-Spagna: “Adesso il gioco si fa duro”

A Zagabria il Settebello si prepara alla semifinale contro la Spagna. Gli azzurri, a caccia del pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, hanno bisogno di battere i forti spagnoli e chiuderebbero la pratica a cinque cerchi se in finale troveranno l’Ungheria, o dovranno prendersi necessariamente l’oro. Il livello si alza e di tanto dopo i quarti splendidamente vinti contro il Montenegro e il ct dell’Italia, Sandro Campagna, ha presentato così l’incontro: “Adesso il gioco si fa duro con le semifinali europee dove tre squadre che si contenderanno il pass olimpico. Ci saranno delle partite di altissimo livello. Credo che la Spagna faccia parte del nostro percorso e sono convinto che i ragazzi faranno una grande partita contro una squadra molto forte e quadrata ma anche noi lo siamo. E’ anche un modo per crescere in termini di personalità e di spessore sia individuale che collettivo; una grande opportunità di miglioramento e l’affronteremo nel giusto modo dal punto di vista tattico, psicologico e strategico”.