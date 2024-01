Salernitana, Inzaghi: “Serve rispetto per noi, siamo penalizzati in ogni gara”

L’allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta nel finale sul campo del Napoli: “Dispiace molto, però questa è la strada giusta, più di così non potevo chiedere ai miei ragazzi. Non meritavamo di perdere, siamo penalizzati in ogni partita e questo ci scoccia. Siamo penalizzati in ogni partita, questo un po’ ci scoccia. Serve rispetto per la Salernitana, per me e per i miei giocatori. Sono stato ammonito senza far niente, ero anche diffidato, non mi si lascia neanche parlare, non va bene così. Esigono rispetto e io voglio rispetto per me e la Salernitana. Poi non ci lamenteremo più. Speriamo che le immagini le abbiamo fatte vedere stavolta, come anche l’espulsione di Gatti che poi non era stata neanche data in televisione. Non ci sta bene, vogliamo perdere le partite in modo giusto“.

Inzaghi ha poi proseguito: “Il Rigore è un rigore da Var, che non sarebbe stato fischiato senza. Anche il fallo di Demme sul gol è un fallo da Var, perché prende Tchaouna col gomito però non è stato visionato. Non mi piace l’atteggiamento degli arbitri, a fine primo tempo gli arbitri non mi guardavano neanche in faccia. Tutti sbagliamo però senza dialogo è una presa in giro“. Poi sulla prestazione: “Da due partite subiamo immeritatamente, dovevamo fare almeno 2 punti. Mi dispiace per i miei ragazzi che hanno fatto qualcosa di straordinario. Facciamo sacrifici, siamo contati. Con questo spirito e questa voglia ci salviamo. Lovato ha fatto una grande partita, come Martegani che è un trequartista ma ha dovuto giocare da mezzala. Tchaouna deve continuare su questa strada, ha grandi margini di miglioramento e lo sa“. Chiusura sul mercato: “Lasciamo lavorare il direttore, che sono sicuro farà qualche movimento. Io lavoro con i ragazzi che ho“.