Segnali incoraggianti per la nazionale italiana di pallamano in vista dei Campionati Mondiali 2025, in programma in Croazia, Danimarca e Norvegia dal 14 gennaio al 2 febbraio 2025. Questa mattina a Novigrad, in Croazia, nel penultimo impegno dell’anno, gli azzurri hanno battuto il Kuwait in amichevole con il risultato di 31-28 (p.t. 13-13), ottenendo la rivincita del primo test match disputato due giorni fa e vinto dagli asiatici – che ai Mondiali affronteranno Francia, Austria e Qatar – con lo score di 30-29. Senza il classe 2001 Leo Pranter, ala destra impegnata con l’HBW Balingen-Weilstetten, a prendersi la scena sono Davide Bulzamini (6 reti), Davide Pugliese (5) e Filippo Angiolini (5). Al 15′ l’Italia è in vantaggio di 8-5 per poi trovare un’altra marcatura nei cinque minuti successivi. La prima frazione di gioco però si chiude in parità (13-13), ma la reazione è dietro l’angolo con lo scatto messo a referto tra il 45’, col 23-20, e il 50′ (27-21). Finale senza storia col punteggio definitivo di 31-28.

LE PAROLE POST GARA

Soddisfatto il DT Riccardo Trillini nell’analisi di fine gara ai microfoni della Federazione pallamano italiana: “Venivamo da una prima partita neanche preparata, mentre oggi è stata una sfida diversa perché, con la possibilità di analizzare in video l’incontro di venerdì, siamo intervenuti sulle situazioni che non avevano funzionato. Questo era uno stage con obiettivi perlopiù difensivi. Oggi però anche gioco veloce, traiettorie e gioco d’attacco hanno funzionato molto bene. Se non avessimo commesso qualche errore di troppo al tiro, probabilmente avremmo potuto chiuderla già dopo il primo tempo”. Secondo il tecnico “in generale abbiamo giocato bene in una partita vera, nella quale il Kuwait, che già lavorava assieme qui in Croazia da diverse settimane, ha difeso in maniera dura e ha giocato per vincere. Chiudiamo una settimana di lavoro davvero molto importante, in un periodo in cui non tutte le Nazionali sono riuscite a radunarsi”. Poi la conclusione: “Abbiamo lavorato sui punti-cardine della difesa e valutato giocatori che potranno rientrare nella lista dei 18 convocati per i Mondiali”.

I PROSSIMI IMPEGNI

L’Italia tornerà a lavorare il 27 dicembre sempre in Croazia, per la precisione a Poreč. Previsti tre giorni di stage e un’amichevole, il 29 dicembre alle 17:30, proprio contro i croati allenati da Dagur Sigurdsson. Nei prossimi giorni Trillini diramerà la lista dei convocati. Archiviato il 2024, il nuovo anno si aprirà il 2 gennaio con la partecipazione alla Yellow Cup di Winterthur. Gli azzurri prenderanno parte a tre amichevoli contro Svizzera, Kosovo e Olanda fra 3 e 5 gennaio. A seguire trasferimento in Germania per l’ultima settimana prima di raggiungere Herning, dove è in programma la prima fase della rassegna iridata. Il 14 gli azzurri sfideranno la Tunisia alle 18:00, mentre allo stesso orario del 16 gennaio è in programma il match contro l’Algeria. Alle 20:30 di sabato 18 gennaio Bulzamini e compagni dovranno vedersela contro i padroni di casa della Danimarca nell’ultimo match del gruppo B. le prime tre di ciascun girone del preliminary round, che accedono alla fase successiva portando con loro i punti ottenuti contro le squadre a loro volta qualificate. Le prime tre del girone incroceranno nel main round le migliori tre del Gruppo A formato da Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Svizzera. Le migliori due del main round si qualificheranno ai quarti di finale. La finale si giocherà il 2 febbraio 2025 alla Unity Arena di Oslo, impianto da 14mila posti a sedere.

LE DATE DEI MONDIALI

Preliminary round: 14-20 gennaio 2025

Main round: 21-26 gennaio 2025

Quarti di finale: 28-29 gennaio 2025

Semifinali: 30-31 gennaio 2025

Finale: 2 febbraio 2025

I GIRONI DEL MONDIALE

GRUPPO A

GERMANIA

REPUBBLICA CECA

POLONIA

SVIZZERA

GIRONE B

DANIMARCA

ITALIA

ALGERIA

TUNISIA

GIRONE C

FRANCIA

AUSTRIA

QATAR

KUWAIT

GIRONE D

UNGHERIA

PAESI BASSI

MACEDONIA DEL NORD

GUINEA

GIRONE E

NORVEGIA

PORTOGALLO

BRASILE

STATI UNITI

GIRONE F

SVEZIA

SPAGNA

GIAPPONE

CILE

GIRONE G

SLOVENIA

ISLANDA

CUBA

CABO VERDE

GIRONE H

EGITTO

CROAZIA

ARGENTINA

BAHREIN