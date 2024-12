Il grande calcio non si ferma mai. Anche durante le vacanze Natalizie saranno tante le partite e i campionati da vedere: dal 23 dicembre al 6 gennaio ecco il palinsesto completo, campionato per campionato, con i programmi e i calendari di tutte le partite per non perdervi davvero nulla.

Dal 23 dicembre al 6 gennaio si disputeranno ben tre turni di Serie A (due partite della diciassettesima giornata, poi la 18esima e la 19esima) e in più anche la Supercoppa italiana a Riyadh che assegnerà il primo trofeo della stagione. Boxing Day per la Serie B che poi bisserà anche domenica 29 con l’ultimo turno del 2024. Ovviamente non è da meno la Premier League con tantissime partite in pochissimi giorni. E poi ci sarà il recupero Valencia-Real Madrid in Liga, i sedicesimi di Copa del Rey, la Supercoppa francese Psg-Monaco. E ancora tanto altro.

SERIE A

Lunedì 23 dicembre ore 18:30 – Fiorentina-Udinese

Lunedì 23 dicembre ore 20:45 – Inter-Como

Sabato 28 dicembre ore 15:00 – Empoli-Genoa

Sabato 28 dicembre ore 15:00 – Parma-Monza

Sabato 28 dicembre ore 18:00 – Cagliari-Inter

Sabato 28 dicembre ore 20:45 – Lazio-Atalanta

Domenica 29 dicembre ore 12:30 – Udinese-Torino

Domenica 29 dicembre ore 15:00 – Napoli-Venezia

Domenica 29 dicembre ore 18:00 – Juventus-Fiorentina

Domenica 29 dicembre ore 20:45 – Milan-Roma

Lunedì 30 dicembre ore 18:30 – Como-Lecce

Lunedì 30 dicembre ore 20:45 – Bologna-Verona

Sabato 4 gennaio ore 15:00 – Venezia-Empoli

Sabato 4 gennaio ore 18:00 – Fiorentina-Napoli

Sabato 4 gennaio ore 20:45 – Verona-Udinese

Domenica 5 gennaio ore 12:30 – Monza-Cagliari

Domenica 5 gennaio ore 15:00 – Lecce-Genoa

Domenica 5 gennaio ore 18:00 – Torino-Parma

Domenica 5 gennaio ore 20:45 – Roma-Lazio

SERIE B

Giovedì 26 dicembre ore 12:30 – Pisa-Sassuolo

Giovedì 26 dicembre ore 15:00 – Brescia-Modena

Giovedì 26 dicembre ore 15:00 – Cesena-Cremonese

Giovedì 26 dicembre ore 15:00 – Cosenza-Catanzaro

Giovedì 26 dicembre ore 15:00 – Frosinone-Salernitana

Giovedì 26 dicembre ore 15:00 – Reggiana-Juve Stabia

Giovedì 26 dicembre ore 15:00 – Spezia-Mantova

Giovedì 26 dicembre ore 15:00 – Sudtirol-Cittadella

Giovedì 26 dicembre ore 18:00 – Palermo-Bari

Giovedì 26 dicembre ore 20:30 – Sampdoria-Carrarese

Domenica 29 dicembre ore 12:30 – Cremonese-Brescia

Domenica 29 dicembre ore 15:00 – Bari-Spezia

Domenica 29 dicembre ore 15:00 – Carrarese-Cesena

Domenica 29 dicembre ore 15:00 – Mantova-Reggiana

Domenica 29 dicembre ore 15:00 – Modena-Sudtirol

Domenica 29 dicembre ore 15:00 – Sassuolo-Cosenza

Domenica 29 dicembre ore 17:15 – Catanzaro-Salernitana

Domenica 29 dicembre ore 17:15 – Cittadella-Palermo

Domenica 29 dicembre ore 17:15 – Juve Stabia-Frosinone

Domenica 29 dicembre ore 19:30 – Sampdoria-Pisa

SUPERCOPPA ITALIANA

Giovedì 2 gennaio ore 20:00 – Inter-Atalanta

Venerdì 3 gennaio ore 20:00 – Juventus-Milan

Lunedì 6 gennaio ore 20:00 – Finale

PREMIER LEAGUE

Giovedì 26 dicembre ore 13:30 – Manchester City-Everton

Giovedì 26 dicembre ore 16:00 – Bournemouth-Crystal Palace

Giovedì 26 dicembre ore 16:00 – Chelsea-Fulham

Giovedì 26 dicembre ore 16:00 – Newcastle-Aston Villa

Giovedì 26 dicembre ore 16:00 – Nottingham-Tottenham

Giovedì 26 dicembre ore 16:00 – Southampton-West Ham

Giovedì 26 dicembre ore 18:30 – Wolves-Manchester United

Giovedì 26 dicembre ore 21:00 – Liverpool-Leicester

Venerdì 27 dicembre ore 20:30 – Brighton-Brentford

Venerdì 27 dicembre ore 21:15 – Arsenal-Ipswich

Domenica 29 dicembre ore 15:30 – Leicester-Manchester City

Domenica 29 dicembre ore 16:00 – Crystal Palace-Southampton

Domenica 29 dicembre ore 16:00 – Everton-Nottingham

Domenica 29 dicembre ore 16:00 – Fulham-Bournemouth

Domenica 29 dicembre ore 16:00 – Tottenham-Wolves

Domenica 29 dicembre ore 18:15 – West Ham-Liverpool

Lunedì 30 dicembre ore 20:45 – Aston Villa-Brighton

Lunedì 30 dicembre ore 20:45 – Ipswich-Chelsea

Lunedì 30 dicembre ore 21:00 – Manchester United-Newcastle

Mercoledì 1 gennaio ore 18:30 – Brentford-Arsenal

Sabato 4 gennaio ore 13:30 – Tottenham-Newcastle

Sabato 4 gennaio ore 16:00 – Aston Villa-Leicester

Sabato 4 gennaio ore 16:00 – Bournemouth-Everton

Sabato 4 gennaio ore 16:00 – Crystal Palace-Chelsea

Sabato 4 gennaio ore 16:00 – Manchester City-West Ham

Sabato 4 gennaio ore 16:00 – Southampton-Brentford

Sabato 4 gennaio ore 18:30 – Brighton-Arsenal

Domenica 5 gennaio ore 15:00 – Fulham-Ipswich

Domenica 5 gennaio ore 17:30 – Liverpool-Manchester United

Lunedì 6 gennaio ore 21:00 – Wolves-Nottingham

LIGA

Venerdì 3 gennaio ore 21:00 – Valencia-Real Madrid

COPA DEL REY

Sedicesimi di finale da venerdì 3 gennaio a martedì 7 gennaio

LIGUE 1

Venerdì 3 gennaio ore 21:00 – Nizza-Rennes

Sabato 4 gennaio ore 17:00 – St.Etienne-Reims

Sabato 4 gennaio ore 19:00 – Lille-Nantes

Sabato 4 gennaio ore 21:00 – Lione-Montpellier

Domenica 5 gennaio ore 15:00 – Angers-Brest

Domenica 5 gennaio ore 15:00 – Lens-Tolosa

Domenica 5 gennaio ore 15:00 – Strasburgo-Auxerre

Domenica 5 gennaio ore 20:45 – Marsiglia-Le Havre

SUPERCOPPA DI FRANCIA

Domenica 5 gennaio ore 17:30 – Psg-Monaco