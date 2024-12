I Mondiali 2025 di pallamano si avvicinano e l’Italia vuole farsi trovare pronta. Per la seconda volta nella sua storia e a distanza di 28 anni dall’ultima partecipazione, la Nazionale prenderà infatti parte alla rassegna iridata, in programma dal 14 gennaio tra Danimarca, Croazia e Norvegia. Gli azzurri si stanno perciò preparando presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, che li ha ospitati dal 16 al 18 dicembre.

Il programma dell’Italia

Dopo questa tre giorni a Roma, per gli azzurri è previsto il trasferimento a Nova Gorica nella giornata di giovedì 19 dicembre. In Slovenia, infatti, andranno in scena due amichevoli contro il Kuwait (20 dicembre alle 17:30, 22 dicembre alle 11:00). Proprio alla vigilia della partenza, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha incontrato – a margine del Consiglio Nazionale del CONI a Palazzo H – il Presidente della FIGH Stefano Podini e la delegazione azzurra per un saluto.

Le parole di Podini

“Sono felice che il Presidente Malagò abbia voluto riservare questa attenzione alla nostra squadra, testimoniando l’apprezzamento che il Comitato Olimpico nutre nei confronti della pallamano e della Federhandball. In questo senso, noi ci teniamo a fare bella figura e per questo abbiamo predisposto un lungo e intenso periodo di preparazione, come mai era successo prima nella storia della nostra Nazionale”.

Il girone degli azzurri

Danimarca (oro olimpico a Parigi 2024)

Tunisia

Algeria

Italia

Le parole del DT Riccardo Trillini

“In virtù dell’importanza dell’evento, la Federazione ci ha consentito di lavorare anche prima di Natale e per noi è fondamentale. Questo stage coinvolge in modo prioritario i giocatori provenienti dal campionato italiano con la finalità di contribuire al lavoro di preparazione. Si sono poi aggiunti, date le loro condizioni non ideali, giocatori come Parisini, Marco Mengon e Leo Prantner, che hanno così l’opportunità di prendere parte agli allenamenti e vivere questo momento assieme alla squadra. Dopo Natale la squadra sarà quasi al completo – ad eccezione di chi sarà impegnato ancora in Bundesliga -, mentre dal 2 gennaio lavoreremo a pieno regime”.

“Abbiamo sempre desiderato un carico di partite di questa importanza. Mentre le altre Nazionali storicamente lavoravano in questo periodo di fine anno, noi faticavamo a trovare momenti per stare insieme. Ergo è estremamente positivo, tuttavia non dobbiamo farci prendere dalla ‘foga’ ma dovremo fare sì che queste amichevoli possano essere step di avvicinamento graduali della squadra e dei singoli giocatori. Ruoteremo tanto al fine da dare la possibilità a tutti di lavorare”.

I convocati per le amichevoli contro il Kuwait

PORTIERI: Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Black Devils), Alessandro Leban (PO – 1998 – Junior Fasano), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari) ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Brixen), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Davide Pugliese (AD\TD – 2001 – Junior Fasano), Leo Prantner (AD – 2001 – Balingen-Weilstetten/GER)

TERZINI E CENTRALI: Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Christian Manojlovic (CE – 2005 – Timisoara\ROU), Giacomo Savini (TD\CE – 1998 – Cassano Magnago), Marco Zanon (TD – 2004 – Bolzano), Simone Giambartolomei (CE\TD – 2006 – Campus Italia\Camerano), Naveesha Yatawarage (TD – 2006 – Campus Italia\Aretusa)

PIVOT: Endrit Iballi (PI – 1998 – Brixen), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Black Devils), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Bolzano)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Luigi Malavasi (portieri), Brian Lega (preparatore)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Federico Di Santo (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

TEAM LEADER: Franco Chionchio

Gli impegni successivi per l’Italia

Dopo le gare contro il Kuwait, gli azzurri voleranno a Porec il 26 dicembre per prepararsi all’amichevole contro la Croazia, in programma il 29 dicembre alle ore 17:30. Il nuovo anno si aprirà invece con la partecipazione alla Yellow Cup di Winterthur, che prevede tre amichevoli contro Svizzera, Kosovo e Olanda (tra il 3 e il 5 gennaio).