L’Italia femminile di pallamano affronterà la Romania nei play-off decisivo di qualificazione ai Campionati Mondiali 2025, in programma dal 27 novembre al 14 dicembre in Germania e Olanda. Il sorteggio si è svolto nella giornata di ieri, domenica 15 dicembre, a Vienna in occasione della giornata conclusiva degli EHF EURO 2024. Le gare del secondo turno si giocheranno con la formula dell’eliminazione diretta, con andata il 9 o il 10 aprile in Italia e ritorno in Romania pochi giorni dopo, in una data tra 12 e 13 aprile. Sono già qualificate alla fase finale le campionesse mondiali della Francia, le nazioni ospitanti Germania e Olanda, oltre a Norvegia, Danimarca e Ungheria in quanto migliori tre classificate degli Europei 2024. L’Italia ha ottenuto l’accesso ai playooff dopo avere eliminato a Chieti prima la Bulgaria (29-21) e poi il Lussemburgo (39-30) nella fase a gironi iniziale.

Azzurre dunque contro una delle realtà di grande tradizione del movimento femminile continentale: la Romania ha chiuso gli Europei in 11^ posizione, qualificandosi al main round attraverso le vittorie contro Repubblica Ceca (29-28) e Serbia (27-25), a cui ha fatto seguito un secondo turno senza successi nelle gare giocate contro Francia, Svezia, Ungheria e Polonia. La migliore marcatrice della squadra è stata il terzino Bianca Bazaliu con 35 reti in sette partite.

Romania avversario ostico

L’Italia affronterà una delle grandi realtà del movimento della pallamano europea. La Romania vinto un Mondial indoor (1962) e due outdoor (1956, 1960). Nel palmares indoor figurano anche due argenti (1973, 2005) e un bronzo (2015), sempre a livello mondiale. Il miglior risultato a livello europeo è il bronzo del 2010. Per quanto riguarda la storia, ha chiuso gli Europei in 11^ posizione, qualificandosi al main round attraverso le vittorie contro Repubblica Ceca (29-28) e Serbia (27-25), a cui ha fatto seguito un secondo turno senza successi nelle gare giocate contro Francia, Svezia, Ungheria e Polonia. La migliore marcatrice della squadra è stata il terzino Bianca Bazaliu con 35 reti in sette partite.

Tutte le sfide di qualificazione ai Mondiali

Svizzera – Slovacchia

Italia – Romania

Polonia – Nord Macedonia

Svezia – Kosovo

Slovenia – Serbia

Portogallo – Montenegro

Faroe – Lituania

Repubblica Ceca – Ucraina

Croazia – Spagna

Austria – Turchia

Islanda – Israele