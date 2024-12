Paolo Bedin è il nuovo presidente della Lega Serie B. L’ex direttore generale del Vicenza è stato eletto alla terza votazione dopo che il presidente uscente, Mauro Balata, ha ritirato la propria candidatura a seguito delle prime due votazioni effettuate dall’assemblea elettiva a Milano. Nella prima Bedin, già dg della Lega Pro, ha ottenuto 8 voti contro i 5 di Balata e dell’altro candidato Vittorio Veltroni. Nella seconda, Bedin è salito a 11 preferenze, con quattro voti ciascuno per Balata e Veltroni. Nell’ultima, Bedin ha ottenuto 15 voti a favore rispetto ai 5 a di Veltroni.

“Mi congratulo con Paolo Bedin per la sua elezione alla presidenza della Lega B”, ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha anche ringraziato Mauro Balata per il contributo offerto in consiglio federale nei suoi anni di presidenza. “Bedin è un dirigente esperto e una persona di grande buon senso, sono sicuro che, con l’aiuto di tutte le Società, saprà essere un punto di riferimento importante per il calcio italiano e che saprà contribuire alla collaborazione con la Federazione nell’interesse di tutto il movimento”, ha concluso.

FORMAZIONE E PRECEDENTI ESPERIENZE

Laureato in Scienze Politiche all’Università di Padova, Bedin vanta anche due corsi di perfezionamento, uno in progettazione e gestione di impianti sportivi (presso il Politecnico di Milano), l’altro in Diritto ed Economia dello Sport (presso l’Università di Firenze), oltre ad un Executive Certificate in International Management and Strategy conseguito presso il CIMBA Italy. Quello in Lega B è un ritorno, visto che Bedin occupò la carica di direttore generale dal 2010 al 2018 (incluso nell’anno di elezione di Balata), prima di firmare per il Vicenza, club che in quel momento militava in Serie C e che sotto la gestione di Bedin ha ottenuto la promozione in B nel 2020. Nel giugno 2023 ha iniziato l’esperienza da direttore generale della Lega Pro.

SI CHIUDE L’ERA BALATA

Avvocato cassazionista del Foro di Roma e già procuratore federale interregionale della Figc, Mauro Balata fu eletto presidente della Lega Serie B nel novembre 2017, incassando 17 preferenze, oltre ad 1 voto nullo, 2 schede bianche, mentre il suo sfidante, Gianluca Paparesta, aveva ritirato la propria candidatura. “Siamo e rimarremo un movimento innovatore, con l’obiettivo di far crescere il calcio puntando su giovani, etica e rispetto”, erano state le prime parole da presidente. Nel gennaio 2021 Balata fu rieletto con 16 voti a favore. Sotto la sua presidenza la Serie B è tornata ad adottare il format a 20 squadre che mancava dal 2003 ed è stato introdotto il VAR. Tra le attività di Balata anche il ruolo di capo delegazione dell’Under-21.