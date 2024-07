Tennis femminile, Olimpiadi Parigi 2024: Paolini batte Bogdan in due set e avanza al secondo turno

Jasmine Paolini non sbaglia all’esordio nel torneo di tennis femminile, sulla terra del Roland Garros, valido per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sul Suzanne Lenglen l’azzurra batte la rumena Ana Bogdan 7-5 6-3 in poco un’ora e quaranta minuti di gioco. Dopo un primo set decisamente complicato, la tennista di Castelnuovo di Garfagnana piega la resistenza della numero 96 Wta, piuttosto nervosa nel secondo parziale dopo il vantaggio di 4-1 non capitalizzato nel primo. Vittoria numero 30 (30/12 W/L) nel 2024 per Paolini, che avanza al secondo turno dove incontrerà la vincente della sfida tra Magda Linette (48 Wta) e la classe 2oo7 Mirra Andreeva (32 Wta), con cui si è affrontata proprio sui campi del Roland Garros nella semifinale (vinta da Paolini) dell’edizione 2024 dello Slam parigino.

LA PARTITA



Avvio di primo set complicatissimo per Paolini che, dopo aver tenuto il primo turno di servizio, subisce un parziale di 12 punti a favore di Bogdan con la rumena che scappa via sul 4-1 con due break di vantaggio. Arriva immediata la reazione di Paolini, che recupera il break e torna sotto di un game sul 4-3. Bogdan inizia a mostrare le prime crepe da fondo campo e subisce il secondo break di fila per il 4-4. Paolini tiene la battuta e completa la rimonta per il 5-4. Sul 5-4 l’azzurra ha un set point, ma non lo sfrutta mandando un rovescio da ottima posizione a rete. L’inerzia della partita inizia ad andare verso Paolini che, alla terza chance, toglie per la terza volta la battuta a Bogdan e chiude il primo set sul servizio della rumena per 7-5 in 53 minuti di gioco.

Bogdan che prova a reagire in apertura di secondo set, ma Paolini è brava a reggere e restare al comando delle operazioni. La rumena inizia a mostrare i primi segni di cedimento mentale e concede una palla break sul 2-1. Paolini non la sfrutta, ma si guadagna una seconda chance ai vantaggi. Questa volta l’azzurra non sbaglia a allunga sul 3-1 e servizio. Bogdan non molla e si conquista la palla del contro break. Paolini scende a rete con coraggio e la annulla portando il game ai vantaggi. Vantaggi dove l’azzurra, con altre due discese a rete, conferma il break per il 4-1. Bogdan va sotto 0-40 sul suo servizio in un amen, ma Paolini non ne approfitta e si fa portare ai vantaggi dalla rumena, che si salva e resta in partita sul 4-2. Paolini non concede nulla e chiude 6-3 48 minuti.