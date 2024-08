Salto in lungo, vela e ciclismo per regalare un’altra medaglia all’Italia: la presentazione del day 11

L’Italia punta su vela e ciclismo su pista per provare ad assicurarsi altre medaglie: la presentazione del day 11 delle Olimpiadi di Parigi 2024. Martedì 5 agosto potrebbero arrivare un paio di medaglie in anticipo, tra Tita/Banti impegnati nelle ultime regate prima della medal race del Nacra 17 ed il quartetto azzurro dell’inseguimento a squadre maschile. Fari puntati anche sulla finale del salto in lungo con il giovane talento Mattia Furlani che va a caccia di un altro piazzamento pesante dopo l’argento agli Europei di Roma. Sfide decisive per le squadre femminili italiane di pallanuoto e volley, ma non solo. Scopriamo quali sono gli atleti italiani impegnati nelle diverse discipline dell’undicesima giornata di questa edizione dei Giochi Olimpici.

ATLETICA – Fari puntati sulla finale del salto in lungo maschile con il talento azzurro Mattia Furlani, argento continentale in carica, che va a caccia di un altro risultato pesantissimo. Tempo di finale anche per Sara Fantini, Campionessa d’Europa nel lancio del martello, e per Pietro Arese nei 1500 metri. Ayomide Folorunso e Luca Sito affrontano le semifinali di 400 metri ostacoli e 400 metri rispettivamente per provare a conquistare l’accesso all’atto conclusivo. Scendono in pista Sintayehu Vissa, Ludovica Cavalli e Federica Del Buono per le batterie dei 1500 metri, mentre Larissa Iapichino scende in pedana per le qualificazioni del salto in lungo. Devono invece affrontare i ripescaggi Alice Mangione nei 400 metri e Diego Aldo Pettorossi nei 200 metri.

CICLISMO SU PISTA – Gli azzurri Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan, campioni olimpici in carica e detentori del record mondiale, affrontano il primo turno dell’inseguimento a squadre contro l’Australia: chi vince andrà a giocarsi l’oro. Sempre nell’inseguimento a squadre, scende in pista anche il quartetto femminile composto da Letizia Paternoster, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini, che affronta le qualificazioni.

PALLANUOTO – Archiviata la fase a gironi, si inizia a fare sul serio nel torneo femminile con la fase ad eliminazione diretta. Il Setterosa di Carlo Silipo, terzo nel girone B, vuole riscattare le opache prestazioni offerte fin qui per aggiudicarsi la prima sfida da dentro o fuori e tenere vivo il sogno olimpico. Serve però una partita perfetta alle azzurre: l’avversaria dei quarti di finale è l’Olanda, oro agli Europei dello scorso gennaio e gruppo consolidato che non si farà sorprendere facilmente.

VELA – Tempo di medal race per Chiara Benini Floriani nella classe ILCA 6 e per Lorenzo Brando Chiavarini nell’ILCA 7. Ultime tre regate prima della medal race nel Nacra 17, dove la coppia azzurra Ruggero Tita e Caterina Banti vuole incrementare il vantaggio in vetta alla classifica ed assicurarsi così una medaglia in anticipo. Proseguono anche le gare di Maggie Pescetto e Riccardo Pianosi nel Kite e di Elena Berto e Bruno Festa nel 470 misto.

VOLLEY – Gli appassionati italiani stanno ancora cercando di riprendersi dalla partita al cardiopalma tra Italia e Giappone (vinta al tie-break con una rimonta sensazionale degli azzurri nel terzo set), ma c’è un altro quarto di finale da giocare. Tocca alle azzurre di Julio Velasco, che affrontano la Serbia di Giovanni Guidetti nel remake della sfida dei quarti di Tokyo 2020: tre anni fa vinsero le serbe con un secco 3-0, ora Danesi e compagne vogliono vendicarsi per tenere vivo il sogno a cinque cerchi.

ALTRI SPORT – Nell’arrampicata è il turno del campione del mondo Matteo Zurloni, impegnato nelle qualificazioni dello speed, ma anche delle azzurre Camilla Moroni e Laura Rogora, che affrontano le semifinali di boulder valevole per la gara combinata Boulder&Lead. Si apre poi il programma della canoa velocità: in acqua Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, impegnati nelle batterie del C2 500 metri con l’obiettivo di affrontare qualche ora dopo i quarti di finale. Spazio ai tuffi, con gli azzurri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci al via nelle qualificazioni inviduali del trampolino 3 metri e l’azzurra Sarah Jodoin Di Maria pronta a stupire nella finale individuale dalla piattaforma dei 10 metri. In vasca scende anche l’Italia del nuoto artistico, che affronta la seconda delle tre routine che definiranno le medaglie a squadra: il programma tecnico. Si chiude, invece, il programma dell’equitazione con la finale individuale di salto ostacoli con Emanuele Camilli su Odense Odeveld. Infine, esordio olimpico per Emanuela Liuzzi, ripescata in extremis pochi giorni fa nella categoria 50 kg di lotta.