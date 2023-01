Qualificazioni Parigi 2024, tiro a segno: regolamento, come funziona? Le chances per l’Italia

Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca infatti sempre meno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche l’International Shooting Sport Federation (ISSF) per quanto riguarda il tiro a segno. Alle Olimpiadi transalpine si svolgeranno dieci eventi: carabina ad aria compressa 10m maschile, femminile e a squadre miste, pistola ad aria compressa 10m maschile, femminile e a squadre miste, carabina 3 posizioni 50m maschile e femminile, pistola automatica maschile e pistola 25m femminile. Saranno in gara un totale di 340 atleti per il tiro, tra tiro a segno e tiro a volo, equamente divisi tra uomini e donne (massimo 12 uomini e 12 donne per Nazione nel complesso). La Francia, in quanto Paese ospitante, ha assicurate in tutto 6 quote maschili e 6 femminili, mentre gli Universality Places saranno 8 per genere (sempre considerando sia tiro a volo che tiro a segno). Ma come funzionano le qualificazioni?

PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT

TUTTI I REGOLAMENTI DI QUALIFICAZIONE

QUALIFICAZIONI TIRO A SEGNO

Le quote del tiro a segno saranno per Nazione e dunque non legate al nome degli atleti che le conquistano. Le prime carte olimpiche saranno in palio agli Europei 25m/50m di Wroclaw (Polonia) 2022. I primi due classificati di ciascuna delle quattro gare individuali (carabina 3 posizioni 50m maschile e femminile, pistola automatica 25m maschile, pistola 25m femminile) conquisteranno una quota per il loro Paese. La stessa Nazione però non potrà qualificare due atleti nella stessa specialità: qualora i primi due in classifica fossero dello stesso Paese, la prima quota andrà solo al vincitore e l’altra sarà assegnata al successivo atleta in classifica.

Altre 32 carte olimpiche saranno assegnate in occasione dei Mondiali di carabina e pistola de Il Cairo (Egitto) 2022, quattro per ciascun evento individuale. Ai Campionati CAT XIII di Lima (Perù) 2022 saranno i vincitori di ciascuna gara individuale a conquistare la carta olimpica per il proprio Paese. Agli Europei 10m di Tallin (Estonia) 2023 saranno in palio altri 8 pass olimpici: 2 nella carabina ad aria compressa maschile e 2 in quella femminile, 2 nella pistola automatica maschile e 2 in quella femminile. Conquisteranno una quota anche i Paesi dei vincitori di ciascuna gara individuale dei Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia).

Nuovi pass saranno in palio ai Giochi Panamericani 2023 di Santiago del Cile (uno nella carabina 3 posizioni maschile e uno in quella femminile, uno nella carabina ad aria compressa maschile ed uno in quella femminile, uno nella pistola ad aria compressa maschile ed uno in quella femminile, due nella pistola automatica maschile e due nella pistola 25m femminile), ai Giochi Asiatici 2023 di Changwon (2 per ciascuna gara) e ai Campionati Africani de Il Cairo 2023 (2 per genere sia nella pistola che nella carabina ad aria compressa, uno nella carabina 3 posizioni maschile ed uno in quella femminile, uno nella pistola automatica maschile ed uno nella pistola 25m femminile).

Ai Mondiali 2023 (a Baku, Azerbaijan) saranno invece in palio altre quattro carte olimpiche per specialità, mentre agli Europei 10m di Gyor 2024 saranno in tutto 8 le quote a disposizione (2 per genere per carabina e pistola ad aria compressa). Otto carte olimpiche verranno assegnate ai Campionati Europei di Qualificazione 2024: due nella carabina 3 posizioni maschile e due in quella femminile, due nella pistola automatica maschile e due nella pistola automatica femminile. Saranno 16 poi le carte olimpiche in palio ai Campionati Asiatici di carabina e pistola 2024 (2 per specialità) e 8 ai Campionati CAT XIV di Lima 2024 (1 per evento). Saranno inoltre assegnate delle quote ai Paesi dei migliori due atleti di ciascuna specialità del Torneo Finale di Qualificazione Olimpica.

DISTRIBUZIONE DELLE ULTIME QUOTE

Al Paese ospitante, ossia la Francia, sarà assegnata una carta olimpica per evento. Gli Universality Places saranno 12 in totale: due nella carabina ad aria compressa maschile e due in quella femminile, due nella pistola ad aria compressa maschile e due in quella femminile, una per genere nella carabina 3 posizioni, una nella pistola automatica maschile ed una nella pistola femminile. Altri 8 biglietti per Parigi saranno assegnati in base al Ranking Olimpico (uno per specialità).

QUI IL REGOLAMENTO COMPLETO