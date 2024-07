Parigi 2024, tutto pronto per la cerimonia di apertura: Errigo e Tamberi pronti a guidare gli azzurri lungo la Senna

Tutto pronto a Parigi per la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi 2024, che per la prima volta nella storia dei Giochi si svolgerà all’esterno di uno stadio. La capitale francese per qualche ora si trasformerà in un teatro a cielo aperto, con la tradizionale sfilata di atleti e di bandiere che si svolgerà a partire dalle ore 19.30 lungo la Senna. Le delegazioni di ciascuna nazione solcheranno il fiume a bordo dei battelli, mentre le banchine diventeranno tribune per gli spettatori. A fare da cornice all’evento, il più grande nella storia a cinque cerchi sia in termini di pubblico sia di copertura geografica, ci saranno i monumenti e le bellezze più iconiche della Ville Lumiere.

L’Italia Team si ritroverà al Villaggio Olimpico per poi spostarsi al Pont d’Austerlitz, da dove comincerà la parata di 6 km. Il battello, che gli azzurri condivideranno con gli atleti di Israele, Islanda e Giamaica, salperà intorno alle ore 19.35 per poi proseguire ad ovest passando sotto ponti storici e monumenti iconici, come Notre-Dame e il Louvre, oltre ad alcune sedi dei Giochi, tra cui l’Esplanade des Invalides e il Grand Palais. Infine l’imbarcazione raggiungerò il Pont d’Iéna intorno alle ore 21.25, a due passi dal Trocadero e dalla Tour Eiffel, dove sarà acceso il braciere olimpico. A guidare gli azzurri saranno i due portabandiera Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi, insieme ad altri 141 atleti e circa una settantina di ufficiali in rappresentanza di 20 discipline (atletica, badminton, beach volley, breaking, canoa, canottaggio, ciclismo, ginnastica artistica, judo, nuoto, pallanuoto, pugilato, scherma, sport equestri, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro con l’arco, tuffi e vela).