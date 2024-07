Parigi 2024, tiro con l’arco: Nespoli il migliore degli azzurri, Italia qualificata nel mixed team

Mauro Nespoli è il migliore degli azzurri al termine del ranking round maschile del tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il fuoriclasse italiano, giunto alla sua quinta rassegna a Cinque Cerchi, si è classificato davanti a Federico Musolesi e ad Alessandro Paoli in una gara di qualificazione con 72 frecce da scagliare che per quanto riguarda il tabellone singolare è servita a stabilire il criterio di compilazione, con teste di serie e numero di ingresso dei magnifici 64. Ma rispetto a stamattina, quando al femminile era impegnata la sola Chiara Rebagliati (che ha chiuso con 663 punti e un onorevole quindicesimo posto), per l’Italia c’era molto altro in palio con gli uomini, visto che i punteggi sommati dei tre concorrevano anche per la formazione del tabellone della gara a squadre. E poi, un verdetto da dentro o fuori, quello legato al mixed team, dove Rebagliati con il quindicesimo posto ha lasciato la porta aperta per la qualificazione: da 26 le coppie al via si riducono a 16 ed è la media tra il piazzamento del migliore degli uomini e della migliore delle donne (per l’Italia, l’unica arciera presente) a contare. Ebbene, vedremo l’arco azzurro in gara anche nel misto partendo dalla nona posizione in tabellone, con la probabile presenza dello stesso Nespoli con Rebagliati, in attesa dell’ufficializzazione. Infine, nella gara a squadre maschile Italia che, in virtù del settimo punteggio, dovrà passare dagli ottavi di finale e non ottiene l’accesso diretto ai quarti riservato alle prime quattro nazioni classificate.

LA CRONACA DEL RANKING ROUND MASCHILE

A partire meglio di tutti è Federico Musolesi, davanti a tutti dopo le prime 6 frecce con 59 punti e un solo 9 a fronte di 10 e centri. Mauro Nespoli, però, è molto costante e raramente manda lontana dal cerchio piccolo la sua freccia: alla seconda tornata è già davanti al connazionale, quindi prende margine per poi rallentare un po’ al termine del sesto round, l’ultimo prima della pausa di metà gara. Nespoli, alla quinta Olimpiade, ci arrivava con 338 punti e l’undicesimo posto, Musolesi sedicesimo inseguiva a 336, mentre è partito in sordina Alessandro Paoli per poi riavvicinarsi con 335 punti. La seconda parte della competizione è invece negativa per gli azzurri: Nespoli vive un momento no tra settima e nona serie, arriva anche a prendere un 6, scivola indietro e viene anche agganciato da Musolesi. L’emorragia di punti mette anche lievemente a repentaglio la qualificazione del mixed team, ma poi gli azzurri si risollevano e l’ultimo round di frecce vale solo per capire l’ordine degli azzurri e il loro rispettivo piazzamento in vista della composizione del tabellone. Con uno strepitoso exploit finale da 60 punti e solo 10 o centri, Mauro Nespoli è ventesimo con 670 punti ed è il migliore degli italiani. Federico Musolesi è trentaquattresimo con 662 punti, Alessandro Paoli trentasettesimo con 658 punti. La somma dei loro punteggi, per quanto riguarda la gara a squadre maschile, fa 1990 punti e il settimo posto: questo vuol dire che l’Italia a squadre maschile dovrà disputare gli ottavi di finale e non è tra le migliori quattro già qualificate ai quarti.

IL RESOCONTO DEL RANKING ROUND FEMMINILE