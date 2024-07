Parigi 2024, tiro con l’arco: tabelloni completi maschili, femminile e misto

I tabelloni completi per quanto riguarda i tornei maschili individuali e a squadre, femminile individuale e misto in cui l’Italia vuole recitare il ruolo da protagonista nel tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024. Con il ranking round di giovedì 25 luglio si sono definiti gli accoppiamenti e i percorsi dei tre individualisti maschili, Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, ma anche della squadra maschile da loro tre composta, oltre al cammino di Chiara Rebagliati nel singolare femminile. E poi, c’è anche il mixed team nel quale l’Italia si è qualificata superando il taglio. Andiamo allora a scoprire di seguito gli accoppiamenti e i tabelloni del tiro con l’arco ai Giochi parigini.

TABELLONE INDIVIDUALE MASCHILE

Kim (KOR) vs Madaye (CHA)

Acha Gonzalez (ESP) vs Lin (TPE)

D’Almeida (BRA) vs Usach (UKR)

Saito (JPN) vs D’Amour (ISV)

Chirault (FRA) vs Hernandez Vera (COL)

Tekoniemi (FIN) vs Tai (TPE)

Tang (TPE) vs Pangestu (INA)

Gallardo Ferrada (CHI) vs Gazoz (TUR)

Lee (KOR) vs Boukouvalas (AUS)

Paoli (ITA) vs Dorji (BHU)

Franco (CUB) vs Martinez Wing (MEX)

Ticas (ESA) vs Wang (CHN)

Sadikov (UZB) vs Jajarabilla (ARG)

Islam (BAN) vs Nespoli (ITA)

Abdullin (KAZ) vs Peters (CAN)

Li (CZE) vs Bommadevara (IND)

Unruh (GER) vs Tolba (EGY)

Fukurawa (JPN) vs Nakanishi (JPN)

Valladont (FRA) vs Hall C. (GBR)

Hall T. (GBR) vs Rai (IND)

Grande (MEX) vs Baatarkhuyag (MGL)

Enriquez (COL) vs Zhangbyrbay (KAZ)

Wise (GBR) vs Li (CHN)

Yeremenko (UKR) vs Addis (FRA)

Ellison (AUS) vs Yildirmis (TUR)

Jadhav (IND) vs Kao (CHN)

Wijler (NED) vs Dror (ISR)

Rojas (MEX) vs Tumer (TUR)

Arcila (COL) vs Klein (LUX)

Le Quoc (VIE) vs Olaru (MDA)

Ravnikar (SLO) vs Musolesi (ITA)

Roux (RSA) vs Kim (KOR)

TABELLONE A SQUADRE MASCHILE

COREA bye

MESSICO vs GIAPPONE

TAIPEI vs GRAN BRETAGNA

CINA bye

INDIA bye

COLOMBIA vs TURCHIA

ITALIA vs KAZAKISTAN

FRANCIA bye

TABELLONE INDIVIDUALE FEMMINILE

Lim (KOR) vs Rivera (PUR)

Chenier (CAN) vs Octavia (INA)

Cordeau (FRA) vs Barankova (SVK)

Havers (GBR) vs Canales (ESP)

Li (CHN) vs Andersen (DEN)

Pitman (GBR) vs Ruiz (MEX)

Marchenko (UKR) vs Li (TPE)

Mucino (USA) vs Valencia (MEX)

Gokkir (TUR) vs Mohamad Fazil (MAS)

Do (VIE) vs Fallah (IRI)

Lopez (FRA) vs Paeglis (AUS)

Chiu (TPE) vs Noda (JPN)

Jeon (KOR) vs Healey (GBR)

Schwarz (GBR) vs Vazquez (MEX)

Lei (TPE) vs Rendon Martinez (COL)

Sylla (GUI) vs Kaufhold (USA)

Yang (CHN) vs Elwalid (TUN)

Schloesser (NED) vs Barbelin (FRA)

Sliachticas Caetano (BRA) vs Pintaric (SLO)

Mirca (MDA) vs Mashayikh (MAS)

Bhakat (IND) vs Myszor (POL)

Kamal (INA) vs Kaur (IND)

Bauer (GER) vs Gnoriega (USA)

van der Winkel (NED) vs Choirunisa (INA)

Kroppen (GER) vs Cesarini (SMR)

Ramazanova (AZE) vs An (CHN)

Kumari (IND) vs Parnat (EST)

Roeffen (NED) vs Straka (AUT)

Rebagliati (ITA) Mohamad Zairi (MAS)

Amaistroaie (ROU) vs Moshe (ISR)

Horackova (CZE) vs Abduattorova (UZB)

Ali (EGY) vs Nam (KOR)

TABELLONE MIXED TEAM

COREA vs TBD

ITALIA vs FRANCIA

INDIA vs INDONESIA

SPAGNA vs CINA

STATI UNITI vs UZBEKISTAN

GIAPPONE vs TURCHIA

MESSICO vs BRASILE

COLOMBIA vs GERMANIA