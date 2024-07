Parigi 2024, beach volley: quarta Olimpiade per Menegatti, Gottardi al debutto

I Giochi di Parigi 2024 sono pronti a partire, con l’Italia che vanterà per la quarta Olimpiade di fila una coppia femminile nel torneo di beach volley. Presente all’appello Marta Menegatti, classe 1990, alla sua quarta rassegna dopo Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020. Con lei sbarca in Francia Valentina Gottardi, classe 2022 e alla sua prima esperienza olimpica. Menegatti commenta: “In questi giorni mi sta capitando che diverse atlete del circuito mi domandino se è la mia quarta olimpiade, ebbene sì. Diciamo che quattro partecipazioni significano competere ad alto livello da un bel po’ di tempo, e ovviamente è un motivo di grande orgoglio. Sarà, inoltre, la mia quarta Olimpiade con una compagna diversa e penso che sia una bella cosa, mi sono fermata a riflettere sul fatto che ho vissuto davvero tante esperienze. A Rio e Tokyo giocavamo a moltissimi chilometri di distanza da casa, mentre qui in Francia, come a Londra, ci sarà la possibilità di avere del tifo amico. Anche perché la prossima si disputa negli Stati Uniti e ci devo pensare un attimo…(ride ndr). Giocheremo in una location davvero suggestiva e in questi giorni quando abbiamo preso confidenza con il campo di gara è stato davvero emozionante.

In merito al girone, la prima difficoltà di base è quella di gestire la pressione dell’Olimpiade, anche se ci siamo preparate bene a questo momento e il nostro obiettivo è affrontare ogni partita con calma, ma anche entusiasmo: con gli anni ho imparato che senza quello non ti godi la manifestazione. Dovremo scendere in capo, pensando che ogni avversaria è di livello, perché altrimenti non sarebbe qui a Parigi. Valentina non ha bisogno di consigli, l’unica cosa a cui tengo, però, è che lei mi senta al suo fianco in questa prima esperienza“.

Le parole di Gottardi: “Le avversarie del girone sono sicuramente toste e non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno. Non conosciamo le egiziane, però ci sono le spagnole che sono belle rognose e ogni volta è difficile giocarci contro. Affronteremo, inoltre, la coppia vincitrice del Mondiale 2022 le brasiliane Duda – Ana Patricia, che sono una grande squadra, ma sono convinta che ci faremo valere contro di loro. A mio parere avremo la fortuna di giocare nella migliore venue delle Olimpiadi, avere come sfondo la Torre Eiffel è qualcosa di fantastico, spero che saremo all’altezza di una location del genere. Per me è la prima Olimpiade e quindi è un po’ tutto nuovo a partire dal villaggio, è talmente grande che dentro ci si può perdere. Girando all’interno si possono incontrare giocatori e le giocatrici di tutti gli sport, persone che magari hai visto gareggiare solo in tv. C’è un bel clima, sono davvero molto contenta“.