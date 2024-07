Parigi 2024 tennis, Paolini supera Linette e raggiunge gli ottavi

Jasmine Paolini ha superato Magda Linette al secondo turno del torneo singolare femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, attraverso il risultato 6-4, 6-1. Dopo l’esordio vittorioso a discapito della romena Ana Bogdan, la giocatrice toscana si è ripetuta contro la polacca sopra citata, dando seguito alla sua annata semplicemente sensazionale. Sul Suzanne Lenglen, a lei tanto caro anche recentemente al Roland Garros, l’italiana ha mostrato il solito impeto offensivo, man mano smontando il piano tattico di Linette, quest’ultima giocatrice pericolosa qualora le si lasci il pallino del gioco in mano. Paolini, amata dal pubblico di Parigi, ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale dell’evento a cinque cerchi e sfiderà una tra la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la slovacca Anna Karolina Schmiedlova: in palio un posto ai quarti.

Jasmine Paolini ha iniziato il primo set con vigoria, cercando il vincente in tutte le occasioni potenzialmente ghiotte e ottenendo un totale di due palle break nel game d’apertura; Linette è stata brava a non consentire all’azzurra di affondare il colpo, accelerando a sua volta, spezzando il ritmo e portandosi sull’1-0. L’azzurra ha perso zero punti al servizio nei primi due game, riuscendo a trovare la prima con costanza e soprattutto accelerazioni incisive dopo il colpo d’inizio gioco, alterate a colpi di tocco (anche una smorzata vincente), per il 2-2. La prima svolta è arrivata nel quinto game, con Paolini brava a trovare profondità in risposta e infine risolutiva con un dritto in cross rapidissimo e vincente, valso il 3-2 con break. Linette ha però reagito repentinamente, accelerando con continuità da fondo e trovando l’immediato contro-break nel game seguente, un’accelerazione dopo l’altra: 3-3. La toscana ha procurato ben cinque chance di break nel delicato nono gioco, l’ultima delle quali convertita grazie a un dritto incrociato in contrattacco che ha sorpreso l’avversaria per il 5-4. Al servizio nel decimo game, Paolini non ha tremato e ha chiuso i conti a zero per il 6-4, potendo quindi esultare dopo l’ennesimo dritto incrociato vincente.

Secondo set partito con la stessa Jasmine del parziale precedente: l’azzurra ha insidiato la polacca sin da subito, con risposte sempre profonde e soprattutto attraverso un tennis perennemente propositivo da qualsiasi parte del campo. Break azzurro nel terzo game, alla seconda chance a disposizione, con Paolini piena di energie e con le idee chiare, mentre Linette sempre più alle corde pur con qualche buon guizzo in accelerazione: 2-1, presto diventato 3-1 per via di un game a zero della toscana sulle ali dell’entusiasmo. In definitiva, terzo break del parziale in favore di Paolini, a zero, ed epilogo esaltante in favore della toscana: doppio fallo a chiuderei conti per Linette, buona fotografia del suo secondo set, e 6-1.