Parigi 2024 tennis, Musetti supereroe: arriva da Umago ed elimina Monfils

Un Lorenzo Musetti in versione supereroe ha eliminato Gael Monfils al primo turno del torneo singolare di tennis maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, attraverso il risultato di 6-1, 6-4. Dopo le fatiche di Umago, l’azzurro è riuscito a ripristinare le energie spese sul rosso croato e ha sfoderato una prestazione autorevole sul Suzanne Lenglen, confermando quanto di buono visto durante l’ultima edizione del Roland Garros. Sin da subito, il classe 2002 nato a Carrara ha dettato il ritmo del match, superando l’esperto ed estroso Monfils sia tecnicamente che dal punto di vista atletico: il transalpino non è mai riuscito ad accendersi per via di un tennis offensivo e asfissiante dell’avversario. Il Musetti d’acciaio visto al debutto olimpico dovrà vedersela con l’argentino Mariano Navone, già affrontato in finale al Challenger di Cagliari a maggio di quest’anno.

IL RACCONTO DI MUSETTI-MONFILS

Partenza con il turbo per Musetti nel corso del primo set: nell’arco di 10′ totali di gioco, l’azzurro è volato repentinamente sul 3-0, con un break nel secondo game a definire già la strada per l’intero parziale. L’azzurro ha mostrato un ottimo feeling con la prima in campo e con i colpi in uscita dal colpo d’inizio gioco, insidiando peraltro in da subito terribilmente Monfils anche nei turni di risposta: il carrarino, galvanizzato dal palcoscenico prestigioso, è partito con una marcia alta, mentre il transalpino si è mostrato falloso. Campanelli d’allarme per il francese anche durante il quarto gioco, al servizio, con Musetti avanti 15-40; spinto dal pubblico, Monfils è riuscito a strappare il 3-1 ai vantaggi dopo un totale di cinque palle break annullate, spingendo bene con il dritto anomalo in chiusura di gioco. L’azzurro non si è lasciato intimorire dalla reazione dell’opponente, volando sul 4-1 e infliggendo un doppio break nel sesto game: resa eloquente di Monfils, a corto di energie già sul finire del parziale d’apertura, con un 6-1 a rappresentare esattamente l’evoluzione dei game.

Reazione diesel di Monfils durante il secondo set, con chance sparse nei primi game. In particolare, il francese, dopo un primo game sereno alla battuta, ha ottenuto ben due palle break nel quarto gioco (15-40), non riuscendo però a strappare immediatamente il servizio all’avversario: bene Musetti con il dritto, spesso in spinta sino all’2-2. Equilibrio invece scucito alla prima chance da Musetti, con un rovescio in avanzamento con annesso smash risolutivo a garantirgli il break valso il 3-2 in suo favore. Piccolo momento di leggerezza dell’italiano nel game seguente, il sesto, e contro-break rabbioso di Monfils grazie a due passanti di rovescio lungolinea consecutivi per il 3-3. Il carrarino non si è fatto destabilizzare dal ritorno dell’opponente di casa e ha messo a segno un altro break importante nel settimo gioco, accelerando bene in lungolinea con il rovescio, oramai marchio di fabbrica, sino al 4-3. In fin dei conti, Musetti ha chiuso sul 6-4, mantenendo il turno di battuta del decimo gioco con un immacolato game a zero.