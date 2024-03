Parigi 2024: sempre meno probabile la presenza di Mbappé con la Francia

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 si avvicinano e i commissari tecnici delle nazionali di calcio U21 impegnate stanno cercando di inserire in rosa gli ultimi tasselli mancanti. In particolare, l’attenzione si sta concentrando sui tre fuoriquota da aggregare al gruppo. Thierry Henry, commissario tecnico dell’U21 francese, ha espresso il desiderio di avere a sua disposizione un sensazionale trio offensivo composto da Antoine Griezmann, Olivier Giroud e Kylian Mbappé. Ma proprio la presenza di Mbappé con i Bleus si fa sempre più improbabile.

Il 25enne, in un’intervista rilasciato lo scorso gennaio al canale tv transalpino France 2, aveva espresso la sua volontà di fare parte della selezione di Henry per Parigi 2024, considerando i Giochi “il più grande evento sportivo insieme ai Mondiali”. La dichiarazione aveva suscitato l’entusiasmo degli addetti ai lavori e del pubblico francese, pronto a godersi la sua stella. A smorzare la felicità è però il quotidiano francese “L’Équipe”, che ha analizzato i motivi per cui la presenza di Mbappé con la Francia è piuttosto incerta.

Innanzitutto, c’è da considerare che nell’estate 2024 avranno luogo i Campionati Europei di Calcio, che si disputeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Qualora la Francia dovesse raggiungere la finale, Mbappé dovrebbe poi subito aggregarsi al gruppo di Henry in vista dell’inizio della competizione olimpica, previsto il 24 luglio per il calcio. L’altro grande ostacolo è rappresentato da quella che sarà la prossima squadra di club del fuoriclasse francese, che ha già annunciato la rottura del rapporto con il Paris Saint-Germain, che lascerà a fine stagione dopo otto anni. Henry dovrà dunque fare i conti anche con la nuova squadra di Mbappé, che sarà con ogni probabilità il Real Madrid, la quale dovrebbe autorizzare la presenza del suo attaccante alle Olimpiadi ed accettare di farne a meno per le prime giornate della Liga 2023/2024. Uno scenario di difficile realizzazione visto che il torneo olimpico di calcio non rientra tra le date internazionali del calendario FIFA, smarcando dunque i club dall’obbligo di lasciar partire i propri tesserati per prendere parte alla competizione.