Parigi 2024, Russia e Bielorussia invitate all’assemblea generale del Comitato Olimpico Europeo

Spyros Capralos, presidente del Comitato Olimpico Europeo, ha confermato che i Comitati olimpici nazionali di Russia e Bielorussia parteciperanno da remoto all’assemblea generale in programma domani e sabato ad Istanbul in Turchia. “Quest’anno abbiamo invitato alla nostra assemblea sia il Comitato olimpico nazionale russo che bielorusso. Sono nostri membri e saranno presenti come ogni altro comitato nazionale”, ha detto il dirigente greco che è anche membro del CIO.

A meno di un anno dai Giochi di Parigi il tema relativo alla partecipazione degli atleti russi e bielorussi, in forma individuale e a livello neutrale, resta sempre caldo. Capralos ha affermato che che il suo organismo “seguirà l’esempio del Cio su qualsiasi decisione che prenderà in merito a Russia e Bielorussia”.