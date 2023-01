Parigi 2024, Presidente russo: “I nostri atleti non devono avere un trattamento diverso”

Il presidente del Comitato olimpico russo, Stanislav Pozdnyakov, ha affermato che gli atleti che rappresentano la Russia non devono avere un trattamento diverso rispetto a quelli di altri Paesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Pozdnyakov ha affermato di aver accolto con favore gli sforzi del Cio ma ha sottolineato che è in totale disaccordo per riguarda le condizioni: i propositi di Losanna avevano scatenato la reazione da parte di Kiev, che aveva accusato il Cio di essere un “promotore della guerra” e minacciato di boicottare le prossime Olimpiadi. A sostenere la posizione di Kiev sono intervenuti i Paesi baltici e la Polonia, che non accetterebbero gli atleti russi nemmeno sotto bandiera neutrale, come ha detto il ministro degli esteri della Lettonia. “La decisione di consentire a russi e bielorussi di competere alle Olimpiadi è immorale e sbagliata”, ha scritto su twitter Edgars Rinkevics.