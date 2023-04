Parigi 2024, presentati i test event: si parte il 9 luglio con la vela a Marsiglia

di Mattia Zucchiatti 19

E’ stato presentato il programma di test per Parigi 2024 con l’obiettivo di mettere a punto i preparativi per i Giochi Olimpici e Paralimpici. Il primo evento – tra quelli organizzati e gestiti da Parigi 2024 – sarà una grande competizione velica internazionale in programma presso la Marina di Marsiglia, dal 9 al 16 luglio. Dal 17 al 20 agosto è in programma poi una gara internazionale di triathlon a Parigi, mentre il 24 settembre occhi puntati sulla mountain bike ad Elancourt. Il programma degli eventi di prova di Parigi 2024 è stato accuratamente sviluppato tenendo conto dei requisiti unici di ogni sport e delle diverse sedi di gara Paralimpiche e Olimpiche, in stretta collaborazione con le Federazioni internazionali competenti e i partner per la realizzazione degli eventi. Previsti anche eventi di prova gestiti da Federazioni internazionali/nazionali, oltre a test operativi a porte chiuse con un numero limitato di atleti invitati.