Parigi 2024, Pilato: “Sono cresciuta dopo Tokyo, ora è un’altra storia”

“Siamo tranquilli, sono contenta e voglio godermi l’esperienza“. Esordisce così Benedetta Pilato in zona mista alla Defense Arena di Nanterre, alla vigilia della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Seconda Olimpiade per la stella tarantina classe 20025: “A quello che è successo a Tokyo ci ho pensato poco, ma sicuramente sono cresciuta ed è tutta un’altra storia – spiega ricordando la squalifica nei 100 rana del 2021 -. L’esperienza mi ha insegnato che le cose possono cambiare da un giorno all’altro e l’importante è saperle affrontare. Spero che, se mi succederà di nuovo qualcosa del genere, saprò affrontarlo meglio. La prima Olimpiade ti segna, nel bene e nel male, ma penso di essere un esempio anche per le mie compagne che stanno affrontando questo per la prima volta. Comunque l’anno dopo Tokyo io ho vinto i Mondiali, ho vinto gli Europei nella gara in cui avevo fatto schifo. L’Olimpiade è una gara come le altre, molto più grande, ma come le altre“.

Sulla scelta di vita che l’ha portata ad allenarsi a Torino, Pilato spiega: “Io sono contenta a 360 gradi. Devo dire, a prescindere da come andrà, quest’anno sono stata bene e mi mancava un po’ la tranquillità. Ho conosciuto delle persone fantastiche che mi hanno dato tantissimo e spero di aver dato un briciolo di quello che mi hanno dato loro in cambio. Sono contenta, il progetto Torino è a lungo termine, perché ho comprato casa e sto bene“. La ranista azzurra si è poi concessa un po’ di svago all’interno del villaggio olimpico, dove ha conosciuto Rafa Nadal, come testimonia la storia Instagram pubblicata dalla stessa Pilato.