Mattinata di batterie alla Defense Arena di Nanterre, dove tanti nuotatori sono scesi in vasca per conquistare un posto nelle fasi finali (semifinali e finali) delle gare delle Olimpiadi di Parigi 2024. La giornata con i 200 farfalla uomini, in cui si sono qualificati per la semifinale sia Alberto Razzetti che Giacomo Carini, rispettivamente con il quarto (1:54.78) e dodicesimo (1:55.81) tempo complessivo. Meno positive le notizie dai 100 stile libero uomini, dove è approdato in semifinale soltanto Alessandro Miressi, con il settimo crono (48.24). Escluso Leonardo Deplano, il cui 48.82 gli è valso il 23° tempo.

Non ha poi deluso le aspettative la grande attesa di giornata, Simona Quadarella, che non solo si è guadagnata la finale dei 1500 stile libero donne ma ha anche vinto la sua batteria in 15:51.19, precedendo la beniamina di casa Kirpichnikova. Katie Ledecky fa uno sport a parte e l’ha dimostrato ancora una volta, nuotando quasi 4 secondi più veloce di Simona. Dietro di lei, però, la prima delle umane è proprio Quadarella, che domani (A CHE ORA LA FINALE) potrà ambire al podio. “Direi abbastanza bene– le parole di Quadarella come riportato sul sito della Federnuoto- la tedesca e la francese mi hanno aiutato a switchare sul buon passo. Ho fatto una gara tranquilla fino ai 100 metri, poi ho cominciato a sentire un po’ la fatica. Avevo sbagliato il conto delle vasche e ad un certo punto, quando me ne sono resa conto, mi sono anche un po’ demoralizzata; però succede anche questo, anche dopo tremila esperienze. E’ il tempo che più o meno volevo fare stamattina. Volevo sentire come stavo fisicamente e per questo ho spinto gli ultimi 500 metri e poi, mentalmente, stare davanti è un’altra cosa”.

Purtroppo la mattinata si è però conclusa in maniera negativa, dato che la staffetta 4×200 stile libero uomini non è riuscita a qualificarsi per la finale. Decimo tempo (7:08.63) per Caserta, D’Ambrosio, Ragaini e Megli, rimasti esclusi dall’atto conclusivo per soli due centesimi.