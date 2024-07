Si apre con una mattinata in chiaroscuro il nuoto in vasca per l’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il primo obiettivo era senza dubbio quello di portare in finale le due staffette 4×100 stile, con la maschile che difende la medaglia conquistata tre anni fa a Tokyo. Eppure quest’oggi il quartetto composto da Zazzeri, Deplano, Conte Bonin e Frigo ha rischiato grosso e ha avuto bisogno di una grande ultima frazione per risalire dalla quinta alla terza posizione finale nella prima batteria. Il crono è il sesto complessivo in 3:12.94, da migliorare con l’ingresso in vasca di Miressi e Ceccon in finale. Bravissime Sofia Morini, Chiara Tarantino, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci che riescono a centrare un posto in finale con l’ottavo e ultimo tempo disponibile in 3:36.28. Il podio non è certamente alla portata per una squadra che è giovane, ma in continua crescita e questo è l’aspetto più importante.

Accede alle semifinali Nicolo Martinenghi, che nei 100 rana fa segnare 59.39, il quarto crono complessivo dietro Corbeau, Peaty e Shymanovych. Con il brivido, ma avanza anche Ludovico Blu Art Viberti con il quindicesimo tempo dopo aver nuotato in 59.93. Lontanissimi dalla qualificazione alla finale Marco De Tullio (3:47.90) e Matteo Lamberti (3:48.38) nei 400 stile libero. Nulla da fare, inoltre, per Costanza Cocconcelli e Viola Scotto di Carlo nei 100 farfalla. Peccato soprattutto per la giovane nuotatrice campana, che aveva fatto segnare un tempo utile ma è stata squalificata.

“Penso sia stata una bella gara da parte di tutte, abbiamo fatto buoni tempi, la finale ce la sognavamo e la siamo presa. Abbiamo lavorato per questa staffetta tanti anni e speso tante energie, ora ce la meritiamo”, ha dichiarato Sofia Morini ai microfoni di Sportface al termine della prova. Chiara Tarantino: “Sono contentissima, abbiamo tutte una giovane età, è un grandissimo esordio per noi. Ovviamente sognavamo la finale e l’abbiamo raggiunta”. Sara Curtis: “Le emozioni sono state fortissime, sia prima di gareggiare, sia mentre si gareggiava. Vedere che siamo entrate con l’ottavo tempo in finale olimpica è una soddisfazione enorme”. Emma Virginia Menicucci: “E’ un risultato storico per l’Italia femminile, abbiamo ancora da migliorare perché abbiamo visto che i cambi erano un po’ lenti, ma era importante essere lucide e non rischiare in batteria, così almeno oggi pomeriggio andiamo a limare tutti i possibili errorini che abbiamo commesso”.

“Ci aspettavamo sicuramente tutti un po’ meno, l’importante è avere la corsia per oggi pomeriggio. Ci saranno due cambi, quindi avremo margine di miglioramento, l’importante è dare il 100% oggi, poi quello che arriva arriva”, le parole di Manuel Frigo, protagonista assoluto nella 4×100 maschile. Paolo Conte Bonin: “Personalmente pensavo di fare leggermente meno. Ovviamente c’è la pressione della prima Olimpiade, questa mega-struttura, l’importante era rompere il ghiaccio”. Lorenzo Zazzeri: “Ci si aspettava molto di meno da me e Deplano, volevamo il posto in finale e non è stato facile rompere il ghiaccio. Siamo felici più che altro per la qualificazione, era la cosa importante e credo che oggi pomeriggio con l’inserimento di Ceccon e Miressi ci sia parecchio margine, ce la possiamo giocare”. Leonardo Deplano: “Sottoscrivo le parole di Lorenzo. In finale ci saranno due cambi, speriamo che la staffetta vada molto veloce”.