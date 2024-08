Parigi 2024, nuoto di fondo: Ginevra Taddeucci spettacolare medaglia di bronzo nella 10 km

La tredicesima giornata ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 si apre con una splendida medaglia di bronzo per l’Italia. La conquista Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo andata in scena nella acque della Senna al termine di una gara alquanto complessa e condizionata da una scarsa conoscenza del percorso e dalle forti correnti. L’azzurra offre una prestazione magistrale, tenendo testa per tutti i dieci chilometri all’olandese Sharon van Rouwendaal e all’australiana Moesha Johnson, che si prendono alla fine rispettivamente l’oro e l’argento. Per l’olandese è il secondo successo olimpico sulla distanza dopo quello ottenuto a Rio, mentre a Tokyo era stata d’argento. Ai piedi del podio la campionessa olimpica in carica Ana Marcela Cunha, giunta in quarta posizione dopo aver vinto lo sprint delle inseguitrici sull’ungherese Bettina Fabian e sull’altra – bravissima – azzurra Giulia Gabbrielleschi. Delusione del giorno la tedesca Leonie Beck, subito nelle retrovie e mai protagonista: chiude nona con un distacco di quasi tre minuti.

IL RACCONTO DELLA GARA

Ritmi elevati sin dalle prime bracciate, con una strategia di gara ben chiara da parte di tutte le atlete: evitare le correnti del fiume e quindi nuotare mantenendosi sempre il più vicino possibile alle sponde della Senna. Le azzurre partono bene e per tutta la prima metà di gara sono saldamente nelle prime posizioni insieme alle australiane Johnson e Gubecka e all’olandese Van Rouwendaal. Parte un po’ a rilento, invece, Ana Marcela Cunha, che però attorno al 4° chilometro riesce a riportarsi sul gruppetto di testa. Johnson e Van Rouwendaal a turno alzano l’andatura e riescono a creare un solco rispetto a molte delle inseguitrici: l’unica che riesce a rimanere a contatto è la nostra Ginevra Taddeucci.

Restano quindi in tre avanti, con Cunha, Fabian e Gabbrielleschi che provano a ricucire lo strappo ma senza riuscirci. Quando mancano un paio di chilometri alla conclusione la situazione è già abbastanza delineata, con le tre fuggitive pronte a giocarsi le medaglie. Van Rouwendaal mette in mostra tutta la sua esperienza e a poche centinaia di metri dal traguardo attua il sorpasso ai danni della Johnson, che non riesce più a riprenderla. Taddeucci ci prova a dar vita a uno sprint, ma le forze sono poche e deve “accontentarsi” della terza piazza.

CLASSIFICA 10 KM FEMMINILE

1. Sharon Van Rouwendaal (NED) 2:03:34.2

2. Moesha Johnson (AUS) 2:03.39.7

3. GINEVRA TADDEUCCI 2:03:42.8

4. Ana Marcela Cunha (BRA) 2:04:15.7

5. Bettina Fabian (HUN) 2:04:16.9

6. GIULIA GABBRIELLESCHI 2:04:17.9

7. Oceane Cassignol (FRA) 2:06:06.9

8. Caroline Jouisse (FRA) 2:06:11.0

9. Leonie Beck (GER) 2:06:13.4

10. Angela Martinez Guillen (ESP) 2:06:15.3