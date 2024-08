Parigi 2024, maratona femminile: finale da cardiopalma, Hassan conquista l’oro

Hassan conquista la medaglia d’oro al termine della maratona femminile dei Giochi di Parigi 2024. L’atleta olandese ottiene il primo gradino del podio dopo un finale da cardiopalma, che ha visto la maratoneta impegnata contro l’etiope Assefa. Il bronzo va invece a Obiri, poco distante. Hassan ottiene così la sua quarta medaglia olimpica in quattro discipline di corse diversa: nessun atleta, uomo o donna, lo ha mai fatto prima. La gara si è dimostrata molto equilibrata, con un quintetto che ha proseguito compatto fino a pochi chilometri dal termine. Trentesima posizione per la prima delle italiane, Sofia Yaremchuk, mentre un’eroica Giovanna Epis conclude 67esima.

Le novantuno atlete impegnate nelle maratone femminile partono alle 8:00 di domenica 11 agosto, pronte a percorrere un percorso di circa 42.195 chilometri. Al via sono presenti anche due azzurre: Sofia Yaremchuk e Giovanna Epis. Le due non partono come favorite per una medaglia, con Epis rientrante da una microfrattura al bacino molto debilitante. Il percorso si prospetta complesso, con due salite che giocano un ruolo fondamentale nell’andamento della gara. La prima parte di maratona vede le kenyane e le etiopi nel gruppo di testa, mantenendo un ottimo e costante ritmo. La svolta arriva dopo la seconda salita, quella più ripida del percorso. Nel corso degli ultimi dieci chilometri, l’oro olimpico di Tokyo 2020 Jepchirchir si stacca dal gruppo di testa, composto da cinque atlete: Hassan. Lokedi, Shakule, Assefa e Obiri. Il quintetto di testa si lanciano in una volata a cardiopalma sul finale, con Shankuele che si stacca a pochi chilometri dal traguardo. Rimangono dunque in quattro in corsa per il podio a cinque cerchi. A meno di un chilometro dal finale, si stacca anche Lokedi e rimangono in tre a lottare per l’oro. Gli ultimi metri entrano nella storia della rassegna, con Hassan che sgomita su Assefa e scappa via, andando a vincere il metallo più ambito. Argento per Assefa, mentre conclude in terza posizione Obiri.

La migliore delle italiane è stata Yaremchuk, trentesima al traguardo: “Gara durissima, ho cercato di gestirla nel miglior modo possibile. Ho gestito bene la prima mezza maratona e direi anche le salite. Sono contenta per questa maratona, per me è una mezza vittoria essere qua e rappresentare l’Italia“. Così ai microfoni di Rai Sport. “Bello vedere tantissime bandiere italiane. Bello chiudere le Olimpiadi con la maratona femminile”.

CLASSIFICA MARATONA FEMMINILE – PARIGI 2024

S. Hassan (NED) T. Assefa (ETH) H. Obiri (KEN) S. Lokedi (KEN) A. B. Shankule (ETH) Suzuki Y. (JPN) D. R. Meringor (ROU) S. Chesang (UGA) L. C. Salpeter (ISR) E. C. Chumba (BRN)

30. S. Yaremchuk (ITA)

67. G. Epis (IT)