Parigi 2024, Malagò sul portabandiera: “Nulla di deciso, ne parleremo in giunta il 22 aprile”

Dal palco della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, il presidente del Coni Giovanni Malagò è tornato a parlare della scelta del portabandiera italiano per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. La scelta dell’alfiere o degli alfieri, che in caso di coppia dovranno essere un uomo e una donna, è uno dei temi più caldi destinati a toccare l’opinione pubblica nel corso delle prossime settimane. “Non c’è nulla di deciso, questo ve lo garantisco – ha spiegato Malagò – Devo sentire i collegi della giunta per correttezza e rispetto, quindi il 22 aprile in giunta ne parleremo e faremo le valutazioni del caso.”

Tutto ancora aperto quindi, con diverse carte e nomi sul tavolo. Malagò ribadisce la posizione sulla scelta dei campioni olimpici delle edizioni passate dei Giochi: “Il mondo olimpico lo apprezza, ma è una regola non scritta”. Non resta quindi che attendere il 22 aprile per capire se arriverà subito l’annuncio ufficiale. Intanto il presidente del Coni ha anche ringraziato le Fiamme Gialle, gruppo sportivo della Guardia di Finanza, per l’inserimento di nuovi sport quali snowboard, skicross, curling e sci alpinismo: “State guardando ai desideri e agli interessi delle nuove generazioni.”