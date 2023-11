Parigi 2024, Malagò: “Impegno comune per la tregua olimpica”

“La risoluzione della Tregua Olimpica rappresenta da sempre un momento chiave nel percorso che conduce ai Giochi. E mai come in questo periodo in cui la comunità internazionale è chiamata a confrontarsi con nuovi scenari particolarmente complessi. A nome del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 esprimo pertanto grande apprezzamento per il progetto della Tregua Olimpica presentata dal Governo francese, in collaborazione con Cio, l’Ipc e Comitato Organizzatore di Paris 2024 all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite”. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in seguito alla risoluzione Onu sulla tregua olimpica da sette giorni prima dell’inizio di Parigi 2024 a sette giorni dopo i Giochi Paralimpici: “La stretta collaborazione tra le rappresentanze diplomatiche di Italia e Francia sul tema conferma, anche in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026, l’impegno comune per la promozione attiva della Tregua Olimpica nel periodo in cui i Giochi si svolgeranno in Europa. Come Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 ci prepariamo a raccogliere il testimone da Paris 2024 e a confermare l’impegno della nostra comunità nazionale e sportiva a favore della pace in linea con gli auspici promossi dall’intera Unione Europea”.