Golf, riparte il DP World Tour: cinque azzurri a Johannesburg, Bovari a Brisbane

La nuova stagione del DP World Tour riparte con un doppio appuntamento. Dal 23 al 26 novembre sono infatti in programma l’Australian PGA Championship a Brisbane e il Joburg Open a Johannesburg. Tanti italiani presenti sul green, determinati ad inaugurare al meglio il nuovo anno. In Australia ci sarà Pietro Bovari, alla seconda gara da professionista, che dovrà vedersela con tanti avversari di livello, tra cui sette giocatori della Superlega araba (Smith, Leishman, Niemann, Pereira, Morgan, Mormsby e Canter).

In Sudafrica invece al via Matteo Manassero, Francesco Laporta, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan (tutti promossi dal Challenge Tour) e Renato Paratore. Azzurri a caccia di un pass per la 152esima edizione del The Open, il Major più antico della disciplina, riservato ai primi tre classificati. Anche in questo caso saranno presenti dei giocatori della Superlega araba, tre per la precisione: i sudafricani Branden Grace, Charl Schwartzel e Dean Burmester.