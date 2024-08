Parigi 2024 kayak cross: De Gennaro bene nel time trial, batterie complicate per le azzurre

Proseguono le competizioni di kayak alle Olimpiadi di Parigi 2024 e dopo il K1 tocca ora al cross, la nuova competizione della canoa slalom prevista in questa edizione della rassegna a Cinque Cerchi. Quest’oggi si è tenuta, sia al maschile che al femminile, la prova cronometrata utile a determinare gli accoppiamenti da quattro canoisti ciascuno per le batterie, con la composizione delle stesse che seguirà il ranking formato proprio a partire dai tempi ottenuti quest’oggi. Durante le eliminatorie, i primi due classificati di ogni sfida avanzeranno ai quarti di finale, poi ecco semifinali e finali per bronzo e oro. Una gara tutta nuova per i Giochi, in cui i protagonisti del kayak non scenderanno in acqua uno alla volta, ma si sfideranno in batterie da quattro, tutti contro tutti.

Al maschile è tornato in acqua Giovanni De Gennaro, reduce dallo splendido oro di ieri: per lui quinto posto e dunque un accoppiamento abbastanza favorevole, visto che sfiderà in base alla classifica di questo time trial chi si è piazzato nelle retrovie in modo speculare. 67.71 il tempo con cui ha concluso una prova in cui era l’unico italiano ai nastri di partenza. Al femminile, invece, erano due le azzurre al via di questa prova cronometrata per stabilire il tabellone di domani e non è andata benissimo. Diciassettesima posizione per Stefanie Horn con 75.19, ventottesima Marta Bertoncelli in 78.38: gli accoppiamenti che ne verranno fuori per le batterie non saranno dei più morbidi per le due italiane. Nel pomeriggio saranno rese note le batterie esatte con gli accoppiamenti sia al maschile che al femminile.

