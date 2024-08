Roma, Dovbyk: “Dan e Ryan Friedkin mi hanno convinto. Sarà straordinario giocare davanti a 70.000 persone”

“Sono molto felice, finalmente questa trattativa si è conclusa e non vedo l’ora di vivere i primi giorni con la squadra. Sono felicissimo in questo momento. Dan e Ryan Friedkin? Ho parlato con loro. Non avevo mai parlato con il presidente prima di un trasferimento. Tutto questo mi ha convinto a venire qui. Ci tengo molto a ringraziare la famiglia Friedkin”. Lo ha detto il nuovo centravanti della Roma, Artem Dovbyk nella prima intervista rilasciata ai media del club giallorosso. La squadra di Daniele De Rossi accoglie il capocannoniere della scorsa Liga: “È stato straordinario. Vorrei ringraziare i miei compagni, perché hanno creato molte opportunità per me. Segnare molti gol è il mio lavoro, per cui è stata una bellissima sensazione”.

Sull’idolo pochi dubbi: “Direi Shevchenko, che è stato il miglior giocatore ucraino. Ha giocato anche in Italia, come ho detto è il stato il miglior calciatore ucraino, per questo dico lui”. E sulle emozioni di giocare all’Olimpico: “È uno stadio meraviglioso, ho visto molte partite giocate all’Olimpico. Ci sono 70mila persone, è straordinario giocare davanti a così tanti tifosi. Penso che uno stadio così ti dia quell’energia in più, grazie ai tifosi. La città? Sono stato qui una volta, ma non ho visto nulla a causa del coronavirus. So che è bellissima ed è la capitale d’Italia per cui vorrei visitarla”.