Parigi 2024, Israele conferma la partecipazione alla cerimonia di apertura

Israele ha confermato che parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 nonostante i timori per la sicurezza e il rischio attacchi. Via libera anche agli atleti israeliani ospitati nel Villaggio Olimpico, come tutte le altre delegazioni. L’allarme sicurezza è particolarmente alto perché, diversamente dalle precedenti 32 edizioni, la cerimonia di apertura si svolgerà fuori dallo stadio. 10.500 persone percorreranno infatti un cammino lungo la Senna per raggiungere il Trocadero.