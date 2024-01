Globe Soccer Awards 2023: premiati a Dubai Haaland, Bellingham, Guardiola e Giuntoli

Proseguono le premiazioni ai Globe Soccer Awards 2023 di Dubai, dove Erling Haaland ha vinto il premio di miglior giocatore dell’anno. L’attaccante del Manchester City l’ha spuntata su Cristiano Ronaldo, battendo tra gli altri anche Messi, Benzema e Osimhen, unico calciatore di Serie A. Il miglior giocatore emergente dell’anno è stato Jude Bellingham, mentre il ‘Maradona Award’, riservato al miglior marcatore dell’anno, è andato a Cristiano Ronaldo. Premiato poi tanto Manchester City, club protagonista del 2023 con la conquista del Triplete. Ederson è stato il miglior portiere, Rodri il miglior centrocampista e Pep Guardiola il miglior allenatore. Riconoscimenti anche per Aitana Bonmatì come miglior giocatrice, Jorge Mendes come miglior agente e infine Cristiano Giuntoli come migliore direttore sportivo per l’ottimo lavoro svolto al Napoli.