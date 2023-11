Parigi 2024, il Sindaco Hidalgo: “Su trasporti e accoglienza ai senzatetto non saremo pronti”

“Ci sono due cose in cui non saremo pronti: l’accoglienza dei senzatetto e i trasporti”. Filtra pessimismo dalle parole del sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, a meno di un anno dai Giochi Olimpici. “Siamo già in una situazione difficile con i trasporti nel quotidiano e non riusciamo a raggiungere il livello di puntualità e comfort che richiedono i parigini – le sue parole a ‘TMC Tv’ – Ci sono posti in cui i trasporti non saranno pronti in tempo per numero e frequenza di treni”. Clément Beaune, ministro dei Trasporti, ha accusato Hidalgo, su X, di voler “creare scalpore” invece di partecipare “ai comitati strategici” sui trasporti. Intanto il Comitato olimpico greco ha annunciato che sarà Stefanos Ntouskos, oro nel canottaggio a Tokyo, il primo tedoforo di Parigi 2024. Dopo l’accensione del braciere, sarà lui a dare il via, il 16 aprile, alla staffetta che si concluderà il 26 luglio con la cerimonia inaugurale dei Giochi. La torcia resterà in Grecia per poi sbarcare l’8 maggio a Marsiglia e iniziare il suo viaggio in Francia.