Parigi 2024: i cerchi olimpici saranno montati sulla Tour Eiffel

I cinque anelli olimpici di Parigi 2024 saranno installati sulla Tour Eiffel per i Giochi in programma dal 26 luglio all’11 agosto, secondo quanto scrive oggi Le Parisien. I cerchi blu, giallo, nero, verde e rosso, che sono il simbolo dei 5 continenti partecipanti ai Giochi, dovrebbero essere sopraelevati a 60 metri da terra, tra il primo e il secondo piano della torre. Si tratta dell’ennesimo riferimento alla Torre di queste Olimpiadi, dove persino nelle medaglie che premieranno gli atleti vincitori sarà incastonato un inserto in metallo proveniente dal monumento. Secondo il quotidiano parigino, gli anelli sono stati realizzati in metallo dal gigante dell’acciaio ArcelorMittal, partner di Parigi 2024. Saranno grandi 29 metri in larghezza e 15 in altezza, fabbricati in acciaio 100 riciclato e prodotti proprio in Francia. Si ignora ancora quando gli anelli saranno deposti sul luogo previsto per il loro montaggio, un’operazione che si preannuncia spettacolare. A Londra gli anelli furono montati sul Tower Bridge, a Rio de Janeiro sulla spiaggia di Copacabana, e a Tokyo nella scorsa edizione sulla base nautica di Odaiba e si illuminavano di notte.