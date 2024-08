Parigi 2024 golf femminile, oro alla neozelandese Ko. Alessandra Fanali chiude al 53° posto

La penultima giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha visto concludersi anche il torneo di golf femminile, che come quello maschile è andato in scena sul percorso del Le Golf National (par 72). Sul campo teatro della Ryder Cup 2018, la medaglia d’oro è andata alla neozelandese Lydia Ko: il bronzo di Tokyo 2020 stavolta è riuscita a prendersi il titolo olimpico, chiudendo le quattro giornate di gara con il punteggio totale di -10 (72 67 68 71). In un round finale in cui tutte le leader sono crollate, Ko è riuscita a mantenere i nervi saldi chiudendo con due colpi di margine sulla tedesca Esther Henseleit e tre sulla cinese Xiyu Janet Lin, per le quali comunque arrivano rispettivamente la medaglia d’argento e quella di bronzo. Impressionante soprattutto il 66 finale della tedesca, capace di recuperare undici posizioni rispetto a stamattina.

Crollo verticale invece per la svizzera Morgane Metraux, che dopo tre giri era al comando. L’elvetica ha probabilmente sentito la pressione della grandissima occasione e ha perso una miriade di colpi, per un round in 79 colpi che l’ha relegata al 18° posto finale con -2. Situazione analoga per Rose Zhang, numero 9 del mondo e terza stamattina ma alla fine solo ottava a -5. Tra le deluse c’è sicuramente anche Nelly Korda, la statunitense numero uno del ranking mondiale e oro di Tokyo 2020. Per lei un’altra giornata troppo altalenante, con due bogey sulle prime nove e un triplo bogey alla 15 a spegnere i suoi sogni di medaglia. Alla fine la sorella del tennista Sebastian chiude al 22° posto con -1 (72 70 70 75). Peggio di lei fa la connazionale Lilia Vu, numero due del mondo, che non va oltre il 36° posto con +5.

L’unica italiana in gara tra le 60 giocatrici qualificate era Alessandra Fanali. La classe 1999 di Alatri, diplomata all’Arizona State University, ha concluso il suo torneo al 53° posto finale con il totale di +16 (75 76 77 76) per quella che comunque è sicuramente un’esperienza indimenticabile e da cui potrà trarre importanti insegnamenti per il futuro agonistico.