Parigi 2024 ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli vola in finale con il miglior punteggio. Avanza anche Baldassarri

Ottime notizie per l’Italia dalla qualificazione dell’all-around individuale di ginnastica ritmica, che ha fatto guadagnare alle prime dieci ginnaste il pass per la finale di domani pomeriggio. Una Sofia Raffaeli semplicemente meravigliosa ha chiuso con il miglior punteggio tra cerchio, palla, clavette e nastro: un totale di 139.100 che ha visto la fuoriclasse azzurra ottenere il miglior parziale al cerchio e al nastro, il secondo alle clavette e il quinto alla palla.

Le gioie azzurre non finiscono qui, perchè anche Milena Baldassarri ha ottenuto la qualifica con il nono punteggio utile sfruttando tutta la sua esperienza. La notizia del giorno è soprattutto l’eliminazione inattesa delle bulgara Stiliana Nikolova, campionessa europea in carica e tra le favorite della vigilia: per lei oggi tanti errori e undicesimo posto che vale il ruolo di prima riserva. Di seguito il racconto della giornata e la classifica della top-10, in finale comunque le atlete ripartiranno tutte da zero.

VIDEO DEL PRIMO ESERCIZIO DI SOFIA RAFFAELI

VIDEO DEL SECONDO ESERCIZIO DI SOFIA RAFFAELI

VIDEO DEL TERZO ESERCIZIO DI SOFIA RAFFAELI

LE PRIME DUE ROTAZIONI

In mattinata – in una prima parte di competizione che prevedeva le rotazioni a cerchio e palla – Sofia dimostrava di non patire alcun tipo di pressione per il suo debutto a cinque cerchi. Di una grazia infinita il suo primo esercizio al cerchio sotto le note di ‘Rescue’. Un’esibizione senza alcuna sbavatura, premiata con un 35.700 dalla giuria, che circa un’ora più tardi si ritrova ad ammirare un’altra splendida coreografia, questa volta con la palla, sotto l’ormai tradizionale ‘Bella ci dormi’. Lo score è di 34.540 per un punteggio complessivo 70.150 a metà gara che vale la prima posizione davanti alla bulgara Kaleyn e all’ucraina Onofriichuk, le uniche che come lei non commettono errori e restano a contatto, con meno di un punto di distacco. Due delle avversarie più accreditate, la tedesca Darja Varfolomeev e la bulgara Stiliana Nikolova, sbagliano entrambe al cerchio e sono costrette a rincorrere. Positivo anche l’inizio gara di Milena Baldassarri, che si presenta a Parigi per centrare l’accesso in finale: la 22enne ravennate (33.300 cerchio, 32.750 palla) è decima dopo le prime due rotazioni.

REGOLAMENTO GINNASTICA RITMICA

IL PROGRAMMA DI PARIGI 2024 SPORT PER SPORT

PARIGI 2024: IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

IL REGOLAMENTO DELLA GINNASTICA ARTISTICA

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO

TERZA E QUARTA ROTAZIONE

Dopo la pausa, la gara è ripresa con le ultime due rotazioni in cui le atlete si sono alternate tra nastro e clavette. Tra le prime big a scendere in pedana le bulgare Kaleyn e Nikolova, con quest’ultima che sbaglia ancora alle clavette incappando in due cadute dell’attrezzo. Chi invece non denota segni di cedimento è Sofia Raffaeli, ancora perfetta alle clavette con un esercizio che le vale la standing ovation del pubblico e il punteggio di 35.000. Tanti elementi di difficoltà eseguiti con precisione per l’azzurra, apparsa a tratti davvero di un altro livello rispetto alla stragrande maggioranza della concorrenza. Si conferma anche la giovanissima ucraina Taisiia Onofriichuk, che con 33.750 sempre alle clavette rimane in altissima classifica dopo la terza posizione del mattino. In chiusura di terza rotazione ottimo esercizio al nastro per Milena Baldassarri, che con 32.300 recupera due posizioni issandosi all’ottavo posto provvisorio.

Si decide tutto nella quarta e ultima rotazione, con Nikolova che si complica ulteriormente la vita con qualche incertezza di troppo al nastro. La bulgara, campionessa europea in carica, finisce ancor più a rischio eliminazione e spera fino alla fine negli errori delle avversarie. Molto bene ancora Raffaeli, che con apparente semplicità porta a casa un nastro da 33.950 che le consente di chiudere la sua qualificazione a 139.100, irraggiungibile per il resto della concorrenza. Le ultime atlete a scendere in pedana decidono il loro destino ma anche quello di Nikolova, con Baldassarri che chiude la qualificazione e con grande lucidità porta a casa l’esercizio pulito che serviva per rimanere in top-10 alle spese della bulgara.

CLASSIFICA FINALE QUALIFICAZIONI ALL-AROUND INDIVIDUALE