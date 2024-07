Parigi 2024, Fioravanti: “Batteria non da me, momento difficile”

Leonardo Fioravanti è uscito di scena al secondo turno nel surf delle Olimpiadi di Parigi 2024 e non nasconde la delusione. “Purtroppo, finisce qui la mia esperienza ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Tanta delusione – spiega l’azzurro in un video pubblicato su Instagram -. Sono e sarò sempre il primo ad ammettere i miei errori e ieri (nella tarda serata italiana di domenica 28 luglio, ndr) ho fatto una heat che proprio non era al mio livello. Non avevo ritmo con l’oceano, non ho trovato le onde giuste e ho fatti tanti errori“. “Adesso, ho tanti mesi per pensare a cosa sta succedendo perché non è una gara che ho fatto male, non mi nascondo dietro a questo periodo difficile – ammette Fioravanti -. Sono diverse gare che non riesco a gareggiare come voglio. Ovviamente dopo gli errori che faccio durante le heat, ma continuo a fare gli stessi errori. Non è il mio surf perché sto surfando credo meglio di sempre”.

“Quando perdo una heat, sono sempre stato il primo a dire che la colpa è la mia: non è mai colpa dell’oceano, dell’avversario, della tavola né di nessun’altro e anche ieri è stata colpa mia. Nono mi sono mai nascosto dagli errori e non mi nasconderò mai dalle critiche perché è anche così che posso migliorare ed è anche così che tornerò più forte. Quindi guarderò avanti, migliorerò, imparerò dai miei errori e tornerò più forte” ha aggiunto in conclusione Fioravanti, ringraziando poi per il sostegno ricevuto dopo l’eliminazione dai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

