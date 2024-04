Parigi 2024: Errigo portabandiera: “Ho avuto paura di non essere accettata, invece è una dolce sorpresa”

“Non vi nascondo che da quando ho avuto la notizia, mi sono chiesta spesso se meritassi davvero questo ruolo. Non sono una persona a cui piace esporsi mediaticamente, e ammetto di aver avuto paura di non essere accettata in primis dagli altri atleti e poi dagli italiani. E invece è stata una dolce sorpresa“. Lo ha scritto sui social la fiorettista Arianna Errigo, scelta come portabandiera insieme a Gianmarco Tamberi per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024. “Ho passato due giorni a leggere e a rispondere a messaggi meravigliosi – prosegue la monzese classe ’88 -. Mi avete fatto sentire al posto giusto e di questo ne sono grata! Ne voglio citare uno che mi ha particolarmente reso orgogliosa: ‘Al di là dei risultati ciò che poi davvero conta è quello che tu sei, che sai trasmettere agli altri, è il messaggio che invii e i valori che incarni e tramandi. I tuoi sacrifici, la tua capacità di oltrepassare i momenti difficili, il tuo talento e la tua caparbietà hanno fatto di te la donna che sei: un grande esempio per lo sport, per le donne, per le mamme e per i nostri figli! Sono felice per te, per me, per i tuoi genitori, per la tua famiglia e per la nostra bandiera, che non poteva trovare persona più degna per essere sostenuta e sventolata’. Grazie Cecilia. Grazie a tutti“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Errigo (@aryerri)