Parigi 2024, il Dream Team USA regala subito spettacolo con LeBron e Durant: Serbia travolta 110-84

Il Dream Team USA alza subito la voce all’esordio nel torneo di basket maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024. La nazionale a stelle e strisce travolge la Serbia 110-84 e si prende il primato nel girone C, dove in giornata la sorpresa Sud Sudan è riuscita ad imporsi sul Portorico. Allo Stadio Pierre Mauroy di Lille è un parterre di stelle. Occhi puntati ovviamente sul tre volte MVP NBA Nikola Jokic, che in carriera ai Giochi Olimpici può vantare un argento a Rio 2016, ma i 20 punti (e gli 8 assist) del fuoriclasse dei Denver Nuggets non bastano ad una Serbia ferma ad un vantaggio sul +8 nel primo quarto. Dall’arco però gli Stati Uniti sono quasi infallibili (12/18 nel primo tempo). E il primo canestro olimpico della carriera di Steph Curry non può non essere una gran tripla (5-10), la prima di tre a segno in una gara da 11 punti per la stella dei Warriors. Protagonisti assoluti sono gli altri due campioni attesissimi. Kevin Durant – miglior realizzatore degli USA alle Olimpiadi – sbaglia un solo tiro e fa registrare il 100% dalla lunga distanza, chiudendo la gara a quota 23 punti nonostante una condizione fisica tutt’altro che perfetta. Promosso a pieni voti anche LeBron James, che già nelle amichevoli di avvicinamento ai Giochi aveva offerto segnali di grande spessore. Per lui 20 punti, 7 rimbalzi e 9 assist.

Dal terzo quarto gli USA iniziano a divertirsi e a regalare spettacolo. L’asse James-Davis confeziona un alley oop che si tramuta in un gioco da tre punti. Poi Edwards con una finta e un tiro in avvicinamento strappa altri applausi sull’84-65 che chiude il terzo quarto. Nell’ultimo periodo LeBron e compagni trovano anche il +20 di margine e l’ultimo squillo della partita è dello stesso Curry che si prende il canestro da tre e non lo sbaglia per il 110-84 definitivo. Se proprio deve esserci un neo, nella partita degli USA sono le 17 palle perse complessive. Un piccolo dettaglio su cui ragionare, ma nel complesso sono tanti i sorrisi ad accompagnare l’uscita dal parquet di Lille. Jrue Holiday mette a referto 15 punti, tre in più di Devin Booker con il talento dei Suns quasi infallibile dall’arco (4/5). Doppia cifra anche per Anthony Edwards (uno dei due del roster insieme ad Haliburton ad aver preso parte al Mondiale 2023) che chiude a 11 punti, mentre Anthony Davis si ferma a quota 7. La prossima avversaria degli Stati Uniti sarà il Sud Sudan, già battuto (a fatica) in amichevole. Squadre in campo mercoledì alle 21:00.