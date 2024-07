Tennis Parigi 2024, Musetti: “Giornata infinita, felice della vittoria”

“È stata una sfida importante per me. Sono felice di essere riuscito a vincere la stanchezza e la delusione della sconfitta di ieri sera a Umago (contro Cerundolo ndr.). La frustrazione e l’amarezza di ieri sera mi hanno dato una spinta in più e si è visto. Sono stato bravo a gestire il secondo set con il pubblico contro e un buon Monfils. Non mi sono piaciuti alcuni insulti arrivati all’entrata, ma oggi abbiamo difeso bene la nostra bandiera”. Così un soddisfatto Lorenzo Musetti al termine della vittoria con Gael Monfils nel primo turno del torneo di tennis maschile, valido per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

“Ho passato una giornata infinita – racconta Musetti – Ho terminato il match erano le 23.30 e sono arrivato in camera all’1.30, ma tra tensione e adrenalina ancora in corpo non ho praticamente dormito. Ci siamo svegliati all 06 per andare da Umago a Pula, dove avevamo il volo. Alle 09.45 sono arrivato all’aeroporto e alle 11.00 in hotel. Sono arrivato qui alle 15.00 con il campo prenotato per il warm up alle 16.00. Ora sicuramente mi riposerò. La scelta di giocare Umago è stata dettata dal fatto che ho saltato Amburgo, che avevo in programma di saltare in caso di semifinale a Wimbledon, e mi serviva un torneo per riprendere la terra”.

Su Sinner: “Non conosco la sua situazione e da fuori non giudico. Se ha deciso di non partecipare alle Olimpiadi vuol dire che non era in condizione di gioco. Si preparerà al meglio per il tour americano”.