Parigi 2024, ciclismo su pista: Valente ancora campionessa Omnium, Paternoster chiude 11esima

Non si chiude con un’altra medaglia la splendida Olimpiade dell’Italia del ciclismo su pista a Parigi 2024. Nell’ultima gara che ci vedeva protagonisti, l’omnium donne, Letizia Paternoster non riesce infatti ad andare oltre un undicesimo posto. Si conferma campionessa olimpica la statunitense Jennifer Valente, che sul podio ci sale insieme alla polacca Daria Pikulik e alla neozelandese Ally Wollaston. Medaglia di legno, invece, per Lotte Kopecky, che parte male nelle prime prove e la cui rimonta si ferma all’ultimo giro della corsa a punti.

Questo il commento di Letizia Paternoster ai microfoni di Sky Sport dopo la gara: “Oggi ho avuto proprio una giornata no. Forse ho pagato la troppa tensione. La condizione c’era ma oggi è stata una giornata dura: mi girava la testa. La mia carriera e la mia vita non finiscono qui. Sono ancora giovane e ho ancora tante cose da andare a prendermi“.

LA CRONACA DELLA GARA

Si parte con la prima delle quattro prove, la scratch, che assegna 40 punti alla vincitrice dopo 30 giri di pista. Il gruppo resta compatto per buona parte della gara, con la sola francese Valentine Fortin che prova un allungo che dura però solamente due o tre giri. I ritmi si alzano verso la volata, la nostra Paternoster inizialmente riesce a farsi vedere nelle prime posizioni, ma nel finale resta un po’ imbottigliata nel gruppo e finisce per non trovare spazio per lo sprint, vinto dalla campionessa olimpica in carica Jennifer Valente e chiuso da Letizia in 10ma piazza.

Le cose non migliorano nella prova a tempo, che vede quattro protagoniste prendersi la scena. Prima parte l’irlandese Lara Gillespie, che vince 4 sprint e si prende anche un giro. Rientrata lei, partono Valente, Pikulik e Baker, che si dividono tutti i restanti sprint fino alla conclusione. Poca, anzi, nessuna gloria per le altre atlete, con Letizia Paternoster che totalizza solamente 12 punti grazia al piazzamento nello sprint finale e a metà gara è in 15esima posizione con 34.

La 25enne trentina prova a risalire la china nella gara a eliminazione, disputando complessivamente una buona prova. Si mantiene spesso nelle posizioni di testa nella fase iniziale, poi con le energie che iniziano a diminuire si salva in extremis in un paio di occasioni e finisce con un comunque positivo sesto posto, che non è però abbastanza per risalire troppo la classifica. Nella corsa a punti a Jennifer Valente basta gestire e prendere un giro per confermarsi campionessa olimpica, mentre Letizia riesce a guadagnare soltanto 20 punti e chiude in 11ma posizione.

IL MEDAGLIERE DI PARIGI 2024

REGOLAMENTO CICLISMO SU PISTA

IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO

ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO

CLASSIFICA FINALE

ORO – Jennifer Valente (USA)

ARGENTO – Daria Pikulik POL)

BRONZO – Ally Wollaston (NZL)

11. LETIZIA PATERNOSTER