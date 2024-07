Parigi 2024 ciclismo, Evenepoel sulla cronometro: “Ho già battuto tutti, posso rifarlo”

Tutto pronto per la cronometro maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma sabato alle ore 16.30. L’Italia spera co Filippo Ganna, che secondo i pronostici della vigilia se la vedrà in un testa a testa serrato contro il britannico Joshua Tarling. Attenzione però anche a Remco Evenepoel, grande specialista delle prove contro il tempo e reduce dal terzo posto guadagnato al Tour de France 2024 meno di una settimana fa. Il fuoriclasse belga vestirà i panni dell’outsider, ma non sembra preoccupato: “Ho già battuto tutti, perché non dovrei farlo anche questa volta? Ho dimostrato di poter battere chiunque e non sono preoccupato. La mia testa è al massimo dopo il terzo posto al Tour, e anche se sono ancora abbastanza stanco posso farcela. Ho dovuto lottare fino all’ultimo metro nel Tour, e lunedì ho trascorso gran parte della giornata a letto, martedì ho provato a pedalare un po’, ma non mi sentivo bene, e non è stato molto diverso mercoledì e giovedì. Per fortuna ho ancora tempo fino a domani pomeriggio per riprendermi“.

Evenepoel, che ha provato il tracciato per tre volte, ha le idee chiare su quali siano i rivali più accreditati: “Nella lista dei favoriti vorrei aggiungere Stefan Kung. Ha fatto il Tour, ma si è ritirato prima delle Alpi e questo era chiaramente pianificato. Mentre io in quel momento dovevo ancora lottare per il terzo posto. Questo fa sicuramente una grande differenza, ma allo stesso tempo non significa che tutti finiscano la gara davanti a me“. Infine qualche considerazione sul percorso: “Non è molto tecnico e al contrario, ci sono molti rettilinei e curve veloci, ma può andarmi bene. Forse poteva essere un po’ più lungo, ma la mia arma è l’aerodinamica e qui tornerà utile. Poi questo percorso, anche se bellissimo non è del tutto privo di pericoli. Il fondo stradale è pessimo nei primi e negli ultimi cinque chilometri. Per un evento del genere pensavo che lo avrebbero asfaltato, ma non è stato così“.